В Херсоне детей унесло на льдине на середину Днепра

Двух дрейфующих на льдине мальчишек случайно заметил местный житель. Он подплыл к детям на лодке и помог им добраться до берега. Жена спасателя сняла на видео, как мужчина вывозит детей с середины реки #Украина #Херсон #Днепр