23 февраля 2021 г.
ПОЛИТИКА
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В Херсоне детей унесло на льдине на середину Днепра
Двух дрейфующих на льдине мальчишек случайно заметил местный житель. Он подплыл к детям на лодке и помог им добраться до берега. Жена спасателя сняла на видео, как мужчина вывозит детей с середины реки #Украина #Херсон #Днепр
В Херсоне детей унесло на льдине на середину Днепра Description: Двух дрейфующих на льдине мальчишек случайно заметил местный житель. Он подплыл к детям на лодке и помог им добраться до берега. Жена спасателя сняла на видео, как мужчина вывозит детей с середины реки. / Others
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