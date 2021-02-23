Жители Японии прокомментировали размещение российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Курильских островах, сообщает издание Sankei Shimbun со ссылкой на японское министерство обороны.

В публикации говорится о том, что Россия обладает одним из сильнейших в мире потенциалом в ведении электронной и электромагнитной войны. На публикацию активно отреагировали читатели, большинство из которых призывает японские власти усилить «оборонный щит» Хоккайдо, а также обзавестись собственным электромагнитным оружием.

«Если Япония будет демонстрировать свою слабость, то Россия легко «оттяпает» у нас половину Хоккайдо! Нам нужно активно вооружаться, чтобы не допустить этого! Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом!» – написал один из пользователей.

«Ну и что предпримет наше славное японское правительство? А министерство обороны? Найдутся среди толпы некомпетентных деятелей хоть несколько умных людей? Или, как обычно, кончится «холостыми выстрелами сожалений»?» – задается вопросом другой пользователь.

Ряд японцев посчитали, что префектуру Хоккайдо необходимо хорошо вооружить, и в целом стране нужно обзавестись собственным электромагнитным оружием.

Некоторые читатели призвали других комментаторов умерить пыл. «Остыньте немного! А то дождетесь, что русские разместят на «северных островах» еще и ядерные ракеты!» – написал пользователь под ником gsk.

Еще один комментатор отметил: Россия – это не та страна, «с которой можно мямлить».

Несмотря на активизацию контактов на высшем уровне и планирование экономических проектов, территориальный вопрос в российско-японских отношениях до сих пор – центральная тема. Напомним, что после Второй мировой войны Япония и СССР не подписали мирный договор: Советский Союз отказался подписывать мирное соглашение в Сан-Франциско в 1951 году, поскольку в нем Курильские острова не были указаны советской территорией. В 1956 году стороны подписали только совместную декларацию, которая прекращала состояние войны между государствами. Тогда Советский Союз обещал передать Японии самые маленькие два острова из спорных четырех – Шикотан и Хабомаи, но только после того, как будет заключен мирный договор.

Официальная позиция России с тех пор не изменилась: сначала необходимо заключить мирный договор, то есть в Токио должны признать итоги Второй мировой, а уже потом возможен разговор о решении территориальной проблемы, как и обозначено в советско-японской декларации 1956-го. Япония же отказывается признавать итоги и хотела бы получить все четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, но Абэ занял более дипломатичную позицию. Именно по его инициативе между Москвой и Токио возобновился диалог. В 2016 году лидер Японии предложил восемь направлений сотрудничества, заметив, что совместная с РФ хозяйственная деятельность на Южных Курилах принесет выгоду для заключения мирного договора между государствами. Но процесс российско-японского сближения по-прежнему носит хрупкий характер.