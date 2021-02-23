По голосованию 5 февраля по спискам в рамках Ливийского форума национального диалога (ЛФНД) должность председателя президентского совета (ПС) досталась Мухаммеду Юнису Менфи, а временным премьером был назначен Абдель Хамид Дбейба.

Для внешних спонсоров ливийского мирного процесса это стало сюрпризом, в том числе для России и Турции. В Анкаре и Москве полагали, что должен был пройти согласованный с Каиром список во главе с министром внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагой и председателем Палаты представителей (ПП) на востоке страны Акилой Салехом. С другой стороны, для ведущих внешних игроков в Ливии по большому счету ничего не изменилось после голосования, они по-прежнему рассчитывают, что их фавориты сохранят свои позиции как в новых временных органах власти Ливии, возможно, получив там министерские портфели, так и останутся в высших эшелонах власти по итогам общенациональных выборов 24 декабря 2021-го.

Менфи и Дбейба – независимые кандидаты, они не представляют влиятельные силы внутри страны и не связаны с какими-либо внешними игроками. Собственно, их победа явилась результатом протестного выбора, когда члены Форума голосовали скорее не за выигравший список, а против списка Башага-Салех. По мнению тех участников ЛФНД, которые представляли западные регионы Ливии, Фатхи Башага, а также присутствовавший в списке генерал Усама аль-Джувейли, руководивший обороной Триполи, не должны были идти на компромисс с такими деятелями востока, как Акила Салех, служившими прикрытием для агрессии Халифы Хафтара и легитимизировавшими его действия. В свою очередь, сочувствующие Хафтару члены Форума проголосовали против списка Башага-Салех, припомнив, как последний в преддверии голосования заявил, что нападение ЛНА на Триполи было ошибкой.

Показательно, что в списке Менфи и Дбейбы нет ни одного лояльного Хафтару деятеля. Менфи, будучи послом Ливии в Греции, был выслан из этой страны после того, как глава ПНС Фаиз Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о морских границах. При этом на высылке Менфи также настаивал председатель ПП Акила Салех. В то же время Менфи являлся кандидатом от Восточной Ливии, где как раз сильны позиции Хафтара и Салеха, что добавило интриги в тот выбор, который был сделан ЛФНД. Что касается Дбейбы, то его также нельзя заподозрить в каких-либо симпатиях к Хафтару.

Впрочем, Дбейба изначально считался весьма спорной кандидатурой, так как в свое время был одним из финансовых магнатов и имел связи с режимом Каддафи. Он руководил государственной структурой – Ливийской компанией инвестиций и развития. В любом случае, Дбейба, как и Менфи, может считаться политическим антагонистом дуэта Хафтар-Салех.

Однако новые главы правительства и ПС будут стараться выстроить с военачальником и главой ПП на востоке конструктивный диалог, чтобы избежать возможного срыва страны в новый этап противостояния.

В частности, новый председатель ПС и глава временного правительства уже получили признание на востоке Ливии, а Менфи 11 февраля встретился с Хафтаром в Бенгази, что спровоцировало критику в адрес первого со стороны ряда политиков Западной Ливии, которые выступают против каких-либо компромиссов с самозванным «фельдмаршалом».

Но существуют риски, что, несмотря на заверения в поддержке со стороны Хафтара и Салеха, новое правительство и ПС будут отвергнуты властями Восточной Ливии, ряд их инициатив уже не встречает понимания на западе.

Главным спорным моментом, который может стать причиной отзыва признания новому кабинету и ПС со стороны ПП новому кабинету, является вопрос их местопребывания. Акила Салех уже заявил, что новые органы власти должны располагаться не в Триполи, а в Сирте, как это, собственно, и было предусмотрено. В то же время следует учитывать, что переезд правительства в Сирт полностью отдает его во власть сил Хафтара и иностранных наемников, которые до сих пор контролируют город, и это уже вызовет вопросы со стороны политиков западной Ливии. Размещение институтов исполнительной власти может состояться только после окончательной демилитаризации Сирта, куда должны войти вновь сформированные полицейские части и заменить там войска Хафтара и наемников. Вокруг этого и может возникнуть новый конфликт между Западом и Востоком, который будет способен сорвать намеченные на 24 декабря общенациональные выборы.

Конечно, главным дестабилизирующим фактором остается Хафтар и его формирования «Ливийские арабские вооруженные силы» (ЛААВС, ранее ЛНА). В любом новом формате государственного устройства и в случае проведения общенациональных выборов для самозванного «фельдмаршала» не находится места. Он давно дискредитировал себя не только перед большинством ливийцев, но и перед всеми своими внешними спонсорами и партнерами.

Так, Москва переключилась на поддержку Салеха. А Каир, до того один из главных союзников ЛАВС, активизировал прямые контакты с Триполи, вплоть до открытия посольства Египта в ливийской столице и возобновления с ней авиасообщения. Это произошло еще в конце декабря, задолго до голосования на ЛФНД. При этом планы АРЕ открыть диппредставительство в ливийской столице были согласованы с Анкарой, что является элементом пока еще только курса на нормализацию отношений Турции и Египта. Также это вписывается в общий контекст встречных шагов Турции и Катара с одной стороны и Саудовской Аравии и ее союзников, включая Египет, с другой.

Для Хафтара это, безусловно, плохой знак, который подчеркивает всю большую международную изоляцию этого мятежного полевого командира. Поэтому, как и раньше, единственным выходом, чтобы остаться «на плаву», для него может стать возобновление боевых действий, которые он будет готов спровоцировать.

Тем не менее, на этот раз его ожидания могут не оправдаться и велика вероятность, что Египет отстранится от Хафтара, откажет ему в поддержке.

К тому же направленность переговоров глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу 29 декабря 2020-го, а также российских дипломатов с вице-премьером Майтыгом и министром иностранных дел «восточного правительства» Хувейджем 28-29 января 2021-го в в российский столице свидетельствует о том, что в Москве настроены довести мирный процесс до конца и вряд ли с пониманием отнесутся к деструктивным действиям главкома ЛАВС.

В Анкаре и Москве наверняка отдают себе отчет в том, что нынешний этап мирного процесса в Ливии был организован Вашингтоном в его собственных интересах, в период, пока временным главой МООНПЛ была гражданка США Стефани Уильямс. В то же время Россия и Турция не считают целесообразным открыто противодействовать этим шагам Штатов, которые могут быть в определенной степени им выгодны. Москва и Анкара рассчитывают, что те или иные фигуры, с которыми они смогли наладить конструктивное взаимодействие и которые являются проводниками их интересов, сохранят свои позиции и влияние в стране.

Также сближение позиций Анкары и Москвы на ливийском треке можно ожидать ввиду озвученных США планов о необходимости освобождения Ливии от иностранного военного присутствия, и не только российского, но и турецкого или эмиратского, о чем прямо говорится в заявлении посла США в СБ ОOН Ричарда Миллса. Но это противоречит интересам этих государств, которые, наоборот, стремятся закрепиться в Ливии и теперь будут готовы пойти на взаимные уступки и компромиссы и относиться с большим пониманием к вопросам развертывания военных контингентов друг друга в этой стране.

Единственным государством, которое может поддержать Хафтара, остаются ОАЭ, так как любой иной сценарий, кроме сохранения главы ЛАВС в игре, является проигрышным для Абу Даби. Именно поэтому Эмираты готовы продавливать сценарий новой гражданской войны в бывшей Джамахирии.

В целом, новое временное ливийское руководство в наибольшей степени подходит в качестве транзитного органа, который сможет привести страну к выборам, а после них спокойно уйти. Хотя есть сомнения в том, что Мнефи и Дбейба обладают необходимым влиянием и силовой поддержкой, чтобы проводить те или иные решения. С другой стороны, такие «тяжеловесы», как Башага, Салех или Джувейли, который имеют высокий потенциал и крепкие позиции внутри страны, могли бы не устоять перед искушением сохранить власть и искать поводы переноса декабрьских выборов 2021 года. Как это в свое время произошло с уходящими ливийскими властями. То есть нынешний этап урегулирования мог бы повторить судьбу договоренностей в Схират.

Но спокойный транзит и проведение выборов в декабре 2021-го не в интересах некоторых игроков, таких как Хафтар и ряд иных политиков Восточной Ливии. Собственно, с учетом того, что значительное большинство ливийцев проживает в западных регионах страны и крайне негативно относится к восточным ливийским властям, то и успех представителей последних на выборах маловероятен, а потому единственная возможность для них сохранить власть и влияние – это ввергнуть страну в новый этап эскалации. Однако сейчас позиции ведущих мировых столиц и региональных игроков, которые теперь не только на словах, но и на деле нацелены довести мирный процесс до конца, оставляют шансы на то, что выборы в стране все-таки состоятся в установленный срок, а их результаты будут приняты ливийцами.