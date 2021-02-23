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Белорусские военные провели эстафету заряженных Лукашенко рукопожатий
Военный комиссар из Гомельской области провел «эстафету рукопожатий» в гарнизоне, чтобы поделиться «зарядом энергии и решительности», полученным от президента Беларуси. Александр Лукашенко поприветствовал полковника во время шестого Всебелорусского народного собрания. Видео появилось в Telegram-канале «На страже Родины» #военные #Лукашенко #рукопожатия
Белорусские военные провели эстафету заряженных Лукашенко рукопожатий Description: Военный комиссар из Гомельской области провел «эстафету рукопожатий» в гарнизоне, чтобы поделиться «зарядом энергии и решительности», полученным от президента Беларуси. Александр Лукашенко поприветствовал полковника во время шестого Всебелорусского народного собрания. Видео появилось в Telegram-канале «На страже Родины». / Others
23 февраля 2021 г.
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