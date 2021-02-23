Анкара приветствует подписание азербайджано-туркменского меморандума на разработку месторождения «Достлуг» в Каспийском море, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы очень рады подписанию меморандума между Азербайджаном и Туркменистаном о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море», – сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с туркменским коллегой Рашидом Мередовым в Анкаре.

Министр также отметил, что Турция заинтересована в транспортировке туркменской нефти и газа в страну и далее в Европу, и готова выполнять взятые в этой связи на себя обязательства.

«Мы готовы выполнить все, что на нас возлагается для обеспечения поставок туркменского газа в Турцию и ее транзит через турецкую территорию на рынки Европы. Этот вопрос обсуждался сегодня в ходе двухсторонней встречи с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. Он также будет сегодня обсуждаться в ходе трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Туркменистана», – добавил глава турецкого МИД.

21 января Азербайджан и Туркменистан подписали межправительственный Меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море. В церемонии подписания документа в формате видеоконференции приняли участие президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов.

«Достлуг» (Дружба) – это новое название месторождения, которое находится на границе азербайджанского и туркменского секторов Каспийского моря. В Азербайджане оно ранее называлось «Кепез», а в Туркменистане – «Сердар».