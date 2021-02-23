Кинокартина под названием «Куда ты идешь, Аида?» («Quo Vadis, Aida?»), снятая боснийским режиссером Джасмилой Жбанич совместно с турецкой телерадиокомпаний TRT, была включена в шорт-лист киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на 93-й церемонии вручения премии «Оскар».

События фильма происходят на базе ООН в городе Сребреница в дни геноцида, когда тысячи боснийцев, включая женщин и детей, были убиты сербскими военными. Жбанич, родившаяся в столице Боснии Сараево, описывает следы боснийской войны по свидетельствам очевидцев тех дней. В частности, она акцентирует внимание на том, как война повлияла на женщин и детей.

«Куда ты идешь, Аида?» – третий турецкий фильм, попавший в шорт-лист этой категории. Кинолента также получила награды на многих кинофестивалях, включая престижный Венецианский и кинофестиваль в Торонто. В Турции картина одержала победу в номинации «Лучший фильм» в октябре прошлого года на анталийском «Золотом апельсине» в категории «Международный конкурс».

Джасмила Жбанич завоевала мировую известность после того, как ее фильм «Грбавица» удостоился «Золотого медведя» на 56-м Берлинском кинофестивале в 2006 году.

Категория «Лучший фильм на иностранном языке» впервые появилась на 29-й церемонии премии «Оскар» в 1957 году. Награда вручается режиссеру, а официальным победителем является страна, картина которой одержала победу. Первым турецким фильмом, выдвинутым на «Оскар», стала картина Метина Эрксана и Дэвида Дарстона «Засушливое лето» (1964), обладатель Золотого медведя 14-го Берлинского кинофестиваля. По состоянию на 2020 год, ни один турецкий фильм не побеждал в этой номинации.

Лучшим результатом стало попадание фильма Нури Бильге Джейлана «Три обезьяны» в январский шорт-лист в 2009 году. Кроме того, туркоязычный фильм «Путешествие надежды» был выдвинут от Швейцарии и стал обладателем премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке на 63-й церемонии в 1991 году.

В октябре прошлого года в Москве фильм турецкого режиссера Эрдема Тепегёза «В тени», сопродюсером которого является телерадиокомпания TRT, был удостоен специальной премии жюри 42-го международный кинофестиваля. В столице России также состоялся премьерный показ мелодрамы «Кислые яблоки» режиссера Йылмаза Эрдогана. История бывшего мэра Азиза Озая и трех его дочерей – одна из самых успешных турецких картин. Права на нее приобрел стриминговый сервис Netflix.