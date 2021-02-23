Китайский инвестор предложил главе Чувашии Олегу Николаеву уволить его помощника Владислава Солдатова, пишет «Idel.Реалии».

По словам Солдатова, правительство РФ отказало китайскому инвестору в увеличении миграционной квоты. Чиновник отметил, что у китайцев были планы принять участие в строительстве участка трассы М-12 (часть международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай») и без пошлины ввести в республику около 2000 работников и технику.

Начальник правового отдела компании «Сычуань-Чувашия» Чжан Гою в беседе с «Idel.Реалии» заявил, что сказанное Солдатовым в интервью – «ерунда», и такого сотрудника глава республики должен уволить. «Мы можем судиться с ним. Наш проект не закрыт, у нас все очень хорошо», – добавил Гою.

В свою очередь Солдатов считает, что пока считать китайский проект «закрытым» не совсем верно. «Они [китайский инвестор в Чувашии] взяли большую паузу. У них, в Китае, сейчас идут выборы. То, что они провалили в Чувашии свой проект, наверное, в этом есть и вина наших чиновников. Точно могу сказать, что под видом своего проекта (строительство молочного завода, агропромышленного парка) они хотели зайти в проект строительства трассы М-12. Они писали письма в адрес правительства РФ о том, чтобы им разрешили ввести в Чувашию 2000 работников и технику без пошлины, но им отказали. Китайцам сразу стало не интересно и в результате возникли сложности с реализацией их проектов», – рассказал Солдатов.

Издание отмечает, что в Чувашии не первый год представители китайской инвестиционной компании «Сычуань-Чувашия» пытаются реализовать проекты по строительству молочного завода и животноводческой фермы. Сейчас власти сообщают, что реализация китайского проекта приостановлена.

Китайская инвестиционная программа реализуется в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.