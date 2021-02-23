Во французском городе Страсбург вандалы осквернили строящуюся мечеть имени Султана Эйюпа – на стенах здания краской оставлены антиисламские надписи.

Платформа «Национальная позиция исламского сообщества» (IGMG) сообщила, что неизвестные написали на стенах мечети «Нет исламу, возвращайтесь в свою страну». В заявлении IGMG отмечается, что «этот инцидент отражает пагубную атмосферу, в которой сейчас пребывает Франция».

Мечеть имени Султана Эйюпа в Страсбурге по завершении строительства станет самой большой в Европе. Она является одним из символов религиозного, архитектурного и культурного разнообразия города.

Здание строится по образцам османской архитектуры на площади свыше 60 тысяч кв. м и будет иметь два минарета – каждый высотой 44 метра. Вокруг основного купола будут расположены 27 малых куполов. Кроме здания мечети на 3 000 молящихся, на территории комплекса будут также находиться конференц-залы, школа, библиотека, комната для преподавателей, ресторан и бутики, а также автостоянка на 600 автомобилей и велосипедный парк.

Ранее Национальная ассамблея Франции большинством голосов приняла в первом чтении закон «Об укреплении республиканских принципов», который, по мнению мусульманской общины страны, носит исламофобский характер. За документ проголосовали 347 депутатов, против высказался 151 парламентарий. Теперь законопроект должен быть одобрен Сенатом – верхней палатой парламента республики.

Законопроект включает более 50 статей, затрагивающих такие сферы, как права самоуправления и развитие образования, а также свобода собраний. Он также дает возможность закрывать религиозные объединения, которые подозреваются в разжигании насилия и дискриминации по половому признаку. Угрозы и оскорбления в адрес государственных должностных лиц на религиозной почве будут наказываться пятью годами тюремного заключения и штрафом в 75 тысяч евро.

Кроме того, религиозные организации должны будут отчитываться обо всех пожертвованиях свыше 10 тысяч евро, полученных из-за рубежа.