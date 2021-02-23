Первая мусульманка, служащая в американской армии, Салеха Джабин, получила диплом, позволяющий ей служить в Корпусе капелланов ВВС США. «Мне не пришлось идти на компромисс ни в одном из своих религиозных убеждений», – сказала она.

Салеха Джабин поблагодарила руководство за предоставленную возможность и сказала, что она осознает ответственность, которую ей придется нести на новой должности. «Я могу оказывать религиозную помощь всем военнослужащим и их семьям, а также давать советы командирам по религиозным и моральным вопросам, независимо от моей веры, этнической принадлежности или пола», – отметила девушка.

Салеха Джабин родилась и выросла в Индии, переехала в США 14 лет назад в качестве иностранной студентки. В конце декабря прошлого года ей было присвоено звание младшего лейтенанта на торжественной церемонии в Католическом богословском союзе в Чикаго. Она стала первым мусульманским капелланом женского пола не только в ВВС, но и в армии страны в целом.

«Это великий день не только для мусульман, но и для людей всех вероисповеданий. Я счастлив и горд тем, что наши ВВС приняли на службу первую женщину-имама в министерстве обороны», – отметил генерал-майор Стивен Шейк в своем заявлении, опубликованном на сайте ВВС.

Джабин в 2009 году окончила Норт-Паркский университет в Чикаго, принадлежащий Евангельской христианской церкви, а затем католическую духовную семинарию, где стала первой мусульманкой, избранной сокурсниками в 2014 году помощницей классного наставника. В 2016-2018 годах она несла службу в резерве армии США в качестве неформального духовного наставника в отсутствие мусульманских капелланов.

Капелланство уходит корнями в христианскую традицию, но американские мусульмане восприняли эту модель как способ обеспечить взаимодействие с общественными институтами, такими как армия, больницы, исправительные учреждения. Мусульманские капелланы работают как с мусульманами, так и с немусульманами, предлагая духовную поддержку.