Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция твердо стоит на позиции «защиты и продвижения основных прав и свобод». В этой связи глава МИД обратил внимание на ряд ключевых проблем и конфликтов современности, которые требуют серьезного участия международного сообщества:

– Аннексия Россией Крыма: «Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым. Мы продолжим поддерживать стремление крымских татар жить свободно на своей же родине».

Заместитель Чавушоглу Селим Кыран добавил, что поддержка крымских татар и непризнание аннексии являются правовой необходимостью и нравственной обязанностью. Депортация последних в сталинские времена, по его словам, стала одной из величайших трагедий XX века. Все общины полуострова имеют право на мир, благосостояние и свободу, подчеркнул замминистра.

– Притеснения уйгуров в Китае: «Турция внимательно следит за соблюдением прав человека в уйгурской автономии. Мы разделяем опасения ООН. Ожидаем от Китая прозрачности в этом. Мы уважаем целостность Китая, но также подчеркиваем важность защиты прав уйгуров и других мусульман».

– Кашмирский конфликт: «Мы повторяем свой призыв к правительству Индии: ослабить давление в Кашмире».

– Положение мусульман-рохинья: «Преступления против рохинья в Мьянме по-прежнему вызывают тревогу».

– Война в Сирии: «Сирийцы продолжают страдать от продолжающихся атак Асада и террористов».

– Палестина: «Израиль продолжает абсолютно безнаказанно вести себя на оккупированных палестинских территориях».

– Конфликт в Грузии: «Мы поддерживаем мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии».

Турецкий министр также посетовал на то, что мировое сообщество проигнорировало недавний расстрел боевиками РПК 12 турецких граждан и одного иракца в районе Гара на севере Ирака. «Терроризм остается одной из величайших глобальных угроз для человечества. Недавно террористическая организация РПК убила 13 ни в чем не повинных людей на севере Ирака, и мир снова промолчал», – сказал он.

По словам Мевлюта Чавушоглу, терроризм невозможно искоренить без «международной солидарности и с нынешними двойными стандартами».

«Будучи страной, потерявшей ни в чем не повинных людей в результате действий различных террористических организаций, включая РПК, ИГИЛ и FETÖ, мы хорошо знаем, что террор не имеет определенной идеологии», – подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

46-я сессия Совета ООН по правам человека проходит в Женеве с 22 по 24 февраля 2021 года в режиме видеоконференции. На ней обсуждаются актуальные проблемы прав человека на современном этапе, включая соблюдение религиозных свобод, защиты прав детей и инвалидов, а также ситуация в Йемене, Палестине, на Кавказе, в Сирии, Венесуэле, Украине, Демократической Республике Конго, Беларуси и Центрально-Африканской Республике.