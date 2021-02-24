Стамбульская компания Arken Jeneratör разработала прототип первого в мире генератора, работающего исключительно на биодизельном топливе, сообщает TRT Türk.

Посетивший завод фирмы Arken Jeneratör министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк выразил восхищение усилиями предпринимателей.

«Arken Jeneratör стал значимым брендом, – подчеркнул Варанк. – У его истоков были всего три энтузиаста, а в настоящее время здесь трудятся 300 человек. Они получают 50% своего оборота за счет экспорта».

«Специалисты разработали прототип первого генератора, работающего исключительно на биодизельном топливе, и планируют поставлять его компаниям, которые уделяют большое внимание экологии», – указал министр.

Изобретение Arken Jeneratör основано на принципе утилизации дизельного топлива, состоящего из отходов животного и растительного происхождения. Arken Jeneratör зарегистрировал патент на разработку и в среднесрочной перспективе планирует поставить ее на коммерческие рельсы.

Arken Jeneratör была основана в Стамбуле в 2012 году Алааддином Бирканом Юкселем, Реджепом Ашироком и Кемалем Теряки, учившимися вместе на факультете электронной инженерии Стамбульского технического университета (СТУ). Примечательно, что компания обошлась без иностранных инвестиций – ее капитал на 100% турецкий.