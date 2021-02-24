Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах российских оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время Второй Карабахской войны.

В интервью изданию 1In.Am Пашинян ответил на критику бывшего президента страны Сержа Саргсяна, который ранее посетовал, что армянские военные могли бы применить «Искандер» в самом начале боевых действий – на третий или четвертый день войны в Карабахе. Кроме того, Саргсяну было непонятно, почему этими комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.

«Пусть [Серж Саргсян] задаст вопрос, почему ракета «Искандер» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например? Может быть, это оружие 80-х?» – сказал Пашинян.

Крупный армянский Telegram-канал «Баграмян 26» назвал это «очень опасным заявлением, которое может вызвать скандал в армяно-российских отношениях».

Фактически глава государства, которое входит в Организацию Договора о коллективной безопасности и получает значительную военную помощь со стороны Москвы, публично назвал «Искандер», считающийся в России одним из лучших ракетных комплексов, неэффективным оружием.

Российские эксперты расценили заявление Пашиняна о том, что комплекс взорвался на 10%, ложным. «Это фейковые данные. Да вообще быть не может в принципе [осечек], этот комплекс Армения принимала как положено, никаких претензий не было со стороны Армении», – сказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

С ним солидарен и военный эксперт, один из авторов книги ЦАСТ «В ожидании бури: Южный Кавказ» Юрий Лямин: «В целом такой процент осечек, как заявляет Пашинян, не встречался даже у совсем старых комплексов, что еще раз дает основание не верить в подобное».

При этом в декабре 2020 года американский журнал The National Interest писал, что российский «Искандер» мог изжить себя. Но в издании также предположили, что комплекс еще может найти зарубежных покупателей. Среди кандидатов назывались Сирия, Иран и ОАЭ.

В целом, информация об использовании Арменией российских ракетных комплексов во время последней войны в Карабахе противоречивая. Экс-президент Саргсян в последнем интервью утверждал, что они применялись в последние дни войны в направлении города Шуша. О работе «Искандера» в ходе конфликта заявил в ноябре 2020-го года также бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян. В каком направлении применялся комплекс, он не рассказал.

При этом официально власти и ВС Армении никогда не подтверждали сведения о применении оперативно-тактических ракетных комплексов российского производства.

Тем временем, в Минобороны Армении не стали комментировать громкое высказывания премьер-министра по «Искандерам».