ПОЛИТИКА
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Украина: приговор активисту привел к столкновениям с полицией
Приговор политическому активисту из Одессы, бывшему руководителю «Правого сектора» в городе Сергею Стерненко привел к массовым выступлениям в ряде городов Украины. В Киеве под Офисом президента между протестующими и правоохранителями произошли столкновения #Украина #протесты #Стерненко
Украина: приговор активисту привел к столкновениям с полицией Description: Приговор политическому активисту из Одессы, бывшему руководителю «Правого сектора» в городе Сергею Стерненко привел к массовым выступлениям в ряде городов Украины. В Киеве под Офисом президента между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. / Others
24 февраля 2021 г.
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