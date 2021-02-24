Украина: приговор активисту привел к столкновениям с полицией Description: Приговор политическому активисту из Одессы, бывшему руководителю «Правого сектора» в городе Сергею Стерненко привел к массовым выступлениям в ряде городов Украины. В Киеве под Офисом президента между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. / Others