Семья погибшего от холода в американском штате Техас 11-летнего Кристиана Павона Пинеды подала иск против Совета по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) и местной энергетической компании Entergy на сумму в $100 миллионов, сообщает телеканал ABC News. Родные Пинеды требуют от энергорегулятора и Entergy компенсацию за «непреднамеренное убийство».

Мальчик погиб на прошлой неделе, среди предполагаемых причин –переохлаждение в условиях отсутствия электричества и отопления в доме. Официальная причина смерти ребенка пока не установлена.

«Несмотря на то что ERCOT и Entergy знали об ужасной, по прогнозам, погоде, по крайней мере за неделю, и знали, что система не испытывала подобной нагрузки в течение более чем десяти лет, они не предприняли никаких предупреждающих действий, которые могли бы предотвратить кризис, а также оказались совершенно не готовы к возникшей проблеме», – говорится в иске.

Примечательно, что ERCOT заранее не проинформировала жителей Техаса об отключении электричества, которое длилось несколько дней. Многие просто не смогли подготовиться к отсутствию электроэнергии или вовремя покинуть дома.

Энергетическая компания выразила свои соболезнования семье мальчика, добавив, что она сейчас «мысленно со всеми жителями Техаса, кто страдает и пострадал на прошлой неделе». При этом в ERCOT отметили, что экстренное отключение электроэнергии было инициировано 15 февраля, после того как температура в Техасе опустилась ниже нуля вследствие снежной бури. Данные меры, по утверждению Совета, были приняты во избежание отключения электричества в рамках всего штата.

Ухудшение погодных условий в феврале, в том числе и снежные бури, вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе. Возникли очереди за продуктами, начался рост цен на бензин, коммунальные аварии. В связи с непогодой миллионы жителей штата испытывают различные трудности. Десятки людей погибли, более четырех миллионов остались без электричества.

Власти направили в штат гуманитарную помощь, в том числе еду, чистую воду, 60 генераторов и одеяла. Глава Белого дома Джозеф Байден объявил чрезвычайное положение в нескольких штатах, включая Техас.