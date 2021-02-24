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Офицер Росгвардии попытался заставить официантку «подавиться» деньгами
На просьбу девушки доплатить за контейнеры для еды росгвардеец и его друг возмутились и попытались затолкнуть деньги ей в рот. Охрана заведения вовремя вмешалась
Офицер Росгвардии попытался заставить официантку «подавиться» деньгами
Фото: @pdmnews / Others
24 февраля 2021 г.

Сотрудник Росгвардии в одном из ресторанов в Улан-Удэ (столица Бурятии) попытался затолкать деньги официантке в рот. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Известно, что офицер отдыхал в ресторане китайской кухни «Золотая медаль» в компании своих друзей. Когда именно было снято видео, не уточняется. На записи видно, как мужчина разговаривает с девушкой, активно жестикулируя при этом. Затем он отходит в сторону, и в этот момент его попутчик, схватив собеседницу за голову, пытается засунуть ей что-то в рот.

После нападения на официантку дебошира оттолкнули от нее охранники заведения, они же вызвали наряд Росгвардии, который и задержал своего коллегу.

Причиной конфликта стало то, что девушка попросила мужчин, уходящих из заведения, оплатить контейнер для еды. Это силовику не понравилось настолько, что он решил затолкать девушке деньги в рот.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что сотрудник Росгвардии в Волгограде на служебном автомобиле сбил насмерть пенсионерку, которая переходила дорогу на красный свет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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