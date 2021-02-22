Не так давно российский телеграм-канал «Незыгарь» с почти 350 тысячами подписчиков репостнул публикацию об отношениях фонда «Открытое общество – Армения» с премьером Николом Пашиняном. Автор напоминает, что именно Сорос и привел к власти Пашиняна, а последний расставил на важные посты соросовцев.

Члены этих фондов шикуют и купаются в роскоши, получают многомиллионные гранты. В частности в «независимые СМИ» было вложено около пяти миллионов долларов. В то же время простые граждане покидают Армению, 23 процента населения живут в бедности.

Влияние Сороса на Армению при Пашиняне возросло. Доказательством этому являются рост финансирования со стороны филантропа и занимаемые соросовцами высокие посты. Чтобы не быть голословными, давайте приведем конкретные имена:

- Сос Аветисян – в первые годы правления Пашиняна занимал пост замминистра образования и науки, сейчас находится в парламенте от блока «Мой шаг». Аветисян являлся куратором программ развития гражданского общества Фонда Сороса в Армении - Гаяна Абрамян – тоже депутат партии Пашиняна, получала от фонда Сороса 210 тысяч на проекты для своей организации «За равные права» - Тагун Казарян – депутат от блока «Мой шаг», руководил рядом соросовских проектов - Лена Назарян– вице-спикер парламента, Лиана Далтахчян – глава аппарата премьер-министра, Сархат Петросян – глава государственного кадастра. Все трое координируют программы «Центра регионального развития» под опекой Фонда Сороса.Получили в совокупности $2 млн - Сасун Хачатурян – глава Специальной следственной службы и брат председателя совета директоров Фонда Сороса Давида Хачатуряна - Рустам Бадасян– министр юстиции, его назначение поддержала исполнительный директор Фонда Сороса в Армении Лариса Минасян - Армен Григорян– глава СНБ, в бытность координаторTransparency International. - Давид Хачатурян– член Высшего судебного совета, являлся председателем совета директоров Фонда «Открытое общество»

Примечательно, что, однажды проработав в структурах Сороса, его «выпускники» сохраняют лояльность своему куратору. Например, когда у Давида Хачатуряна спрашивали о его прошлой работе в фонде «Открытое общество», он заявил: «Я буду действовать исключительно в интересах Армении. Но это заявление не означает, что я принимаю в качестве факта мнение, будто Фонд «Открытое общество» осуществлял какую-то другую деятельность».

Помимо отдельных личностей во власти, стоит отметить, что 101-местное Национальное собрание Армении на 50% состоит из депутатов, косвенно связанных с Фондом Сороса, а 14 народных избранников непосредственно финансировались им. Денежная помощь от фонда в 2019 году составила 3,6 млн долларов. На борьбу с коронавирусом Фонд «Открытое общество – Армения» выделил 600 тысяч долларов.

Как видно, сторонники глобализма прочно осели не только в армянском правительстве, но и в парламенте. Продолжающееся финансирование позволяет им усидеть на своем месте, даже несмотря на экономический кризис в Армении и поражение в 44-дневной Карабахской войне.

После поражения от Азербайджана позиции Никола Пашиняна пошатнулись. Его западные кураторы поняли, что полагаться на него больше нельзя, и желательно привести к власти нового человека, не ассоциирующегося у населения с позором Карабахской войны.

Именно поэтому несколько дней назад 10 соросовских структур, включая «Союз информированных граждан», Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Гюмрийский клуб журналистов «Аспарез», антикоррупционный центр Transparency International инициировали проведение досрочных парламентских выборов. Это вчерашние друзья Пашиняна, добивающиеся сегодня его ухода. Среди тех, кто подписал петицию, были и те, кто протестовали у посольства РФ в Армении и требовали вывода российской 102-й военной базы в Гюмри.

Кто бы дальше ни находился у власти, цель Джорджа Сороса остается прежней – продолжать ослаблять влияние России в Армении. Этот процесс начался не при Пашиняне, и он был прав, говоря в интервью РБК о появлении соросовских фондов задолго до его премьерства. Однако антироссийские тенденции начали усиливаться именно после «бархатной революции».

Российский бизнес активно вытесняется из Армении, замещается западным. В стране закрывают российские каналы. Реальное отношение России к армянским властям и убежденность Кремля в том, кому служит окружение Пашиняна, наглядно продемонстрировано в ходе войны в сентябре-октябре в Нагорном Карабахе, когда Россия вопреки ожиданиям армян заняла нейтралитет, который они восприняли не иначе как «предательство».

Как будет развиваться ситуация дальше, зависит от множества факторов. По ожиданию некоторых российских политологов, таких как Александр Дугин, Сорос может поставить на сторонников реванша. Запрос на реванш в армянском обществе высок. Так что глобалисты могут легко «слить» Пашиняна и добиться победы на новых выборах если даже не Кочаряна, то одного из представителей «карабахского клана».

Усилению влияния фондов Сороса в Армении могут способствовать не только растущие на волне поражения в войне антироссийские настроения, но и президентство Джозефа Байдена. В Совете Федерации РФ ожидают активизации США на постсоветском пространстве при демократе.

Глобалисты будут действовать рука об руку для выдавливания России из Армении. Конечным итогом процесса может стать вывод 102-й базы России из Гюмри и выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС, чего в свое время и добивались единомышленники Пашиняна.

В отличие от России, для которой победа Сороса равноценна своему геополитическому поражению, Азербайджан мог бы быть заинтересован в краткосрочном переходе Армении под влияние глобалистов. В такой ситуации вся нерастраченная любовь Кремля к Армении перейдет к Азербайджану.

Что касается других соседей Армении, то Грузия может стать следующей целью Сороса. И свой Пашинян там всегда может прийти к власти, особенно учитывая высокие антироссийские настроения из-за Южной Осетии и Абхазии. Армения станет плацдармом для распространения демократии в регионе, что нанесет урон и политической стабильности Исламской Республики Иран.