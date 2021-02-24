Суд в немецком городе Кобленц в среду приговорил бывшего сотрудника сирийской секретной службы Эйада аль-Гариба к 4,5 годам лишения свободы: он обвиняется в соучастии в преступлениях против человечности у себя на родине. Это первый в мире приговор по делу о пытках и убийствах в Сирии , к которым могут быть причастны экс-сотрудники спецслужб Башара Асада, получившие убежище в Германии.

Эйада аль-Гариба признали виновным в том, что осенью 2011 года он доставил по меньшей мере 30 участников антиправительственных демонстраций в секретную тюрьму неподалеку от Дамаска, известную под названием Аль-Хатиб, где, предположительно, пытали арестантов.

«Обвиняемый приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за пособничество преступлению против человечности в форме пыток и заключения под стражу», – заявила судья Энн Кербер.

Во время оглашения приговора Гариб скрывал свое лицо от камер папкой с документами, скрестив руки на груди.

Гариб – первый из двух обвиняемых, в отношении которого по данному делу ведется судебное следствие. Процесс над главным обвиняемым – бывшим полковником армии Асада Анваром Расланом, под началом которого служил Эйяд аль-Гариб, пока продолжается. Ожидается, что он продлится до конца октября. По версии следствия, 58-летний Раслан может нести ответственность за жесточайшие пытки как минимум 4000 человек, в том числе – за избиения, использование электрошокеров, изнасилования, тяжкие сексуальные надругательства. Как сообщается, не менее 58 заключенных не вынесли издевательств и погибли во время пыток.

Обоих мужчин судят по принципу универсальной юрисдикции, который позволяет иностранному государству преследовать в судебном порядке преступления против человечности, включая военные преступления и геноцид, независимо от того, где они были совершены.

Винтик в механизме

Другие подобные дела ранее инициировались в Германии, Франции и Швеции. Сирийцы, которые ищут убежища в Европе, обращаются к единственным доступным им в настоящее время правозащитным институтам из-за «паралича международной системы правосудия», пишет AFP.

Прокуратура Кобленца добивается 5,5 лет для Гариба, который покинул Сирию в феврале 2013 года. Проведя некоторое время в Турции, а затем в Греции, Гариб прибыл в Германию 25 апреля 2018 года.

«Он никогда не отрицал своего прошлого, и на самом деле именно его истории, рассказанные властям Германии, которые рассматривали его просьбу о предоставлении убежища, в конечном итоге привели к его аресту в феврале 2019 года. Прокуратура обвиняет его в том, что он был «винтиком в системе», в которой пытки применялись в «почти промышленных масштабах», – отмечает агентство.

В течение десяти месяцев судебных слушаний Гариб хранил молчание и скрывал лицо от камер. Более того, он написал письмо, зачитанное его адвокатами, в котором выразил сожаление по поводу жертв пыток, а также со слезами на глазах слушал, как его защита призывает к оправданию, утверждая, что его семью могли убить, если бы он не выполнял приказы режима.

Адвокаты Гариба добавили, что он жил в страхе перед своим начальником Хафизом Махлуфом, двоюродным братом и близким соратником Асада, который был известен своей жестокостью, и выполнял его приказы.

Ужасающие издевательства

Однако Патрик Крокер, адвокат, представляющий интересы истцов, утверждает, что Гариб мог бы быть «более откровенным» во время судебного разбирательства, вместо того чтобы хранить молчание. «Такие люди, как он, могут оказывать важную помощь следствию, информируя нас о сирийских официальных лицах, на которые мы нацелены, но он решил этого не делать», – сказал Крокер.

Во время суда более десятка сирийских мужчин и женщин дали показания об ужасающих издевательствах, которым они подверглись в центре содержания под стражей Аль-Хатиб, также называемом Branch 251.

По словам прокуроров, в тюрьме они подверглись сексуальному насилию, «поражению электрическим током», избиениям «кулаками, проводами и плетками» и «лишению сна». Некоторые свидетели были заслушаны анонимно – с закрытыми лицами или в париках из-за страха репрессий против их родственников, все еще находящихся в Сирии.

Как отмечает AFP, суд в Кобленце стал также первым случаем, когда фотографии из так называемых «файлов Цезаря» были представлены на судебном слушании. На 50 000 снимков, сделанных бывшим сотрудником военной полиции Сирии под кодовым именем «Цезарь», показаны трупы 6786 сирийцев, умерших от голода и замученных до смерти в центрах содержания под стражей режима Асада.

Во время судебного разбирательства снимки подверглись тщательной проверке судебным экспертом Маркусом Ротшильдом, и его анализ стал неопровержимым вещественным доказательством.

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