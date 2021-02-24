9 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганзаявил на презентации Национальной космической программы, что к 2023 году на Луну отправится первый турецкий космический аппарат. Его запуск 29 октября будет приурочен к столетию основания Республики. Покорение Луны президент назвал самой главной и важной целью космической программы.

По словам Эрдогана, успешная реализация космических проектов выведет страну в высшую лигу глобальной космической гонки. «Турция открывает дверь в «космическое путешествие» своей цивилизации, которая веками была пионером справедливости, нравственности и мира во всем мире», – подчеркнул турецкий лидер. Он добавил, что в космос планируется запустить и своего астронавта.

Также в амбициозную космическую программу страны входит строительство собственного космодрома. Таким образом, Турция станет одним из десяти государств, имеющих на собственной территории комплекс сооружений, где хранятся ракеты, где их готовят к пуску и контролируют их полет.

Космические цели Турции

Анкара в последние годы активно продвигает цель обеспечить себе доступ в космическое пространство. Первый турецкий разведывательный спутник – RASAT, – был запущен в 2011 году с территории России. RASAT ведет съемку земной поверхности и передает эту информацию на землю. Данные с RASAT используются в картографии, сельском хозяйстве, градостроительстве, метеорологии Турции.

В 2012 году с китайской базы Сичан-4 на орбиту был выведен второй турецкий спутник Göktürk-2. Благодаря спутнику, турецкая армия получала разведывательные данные о военных операциях в соседних странах. Снимки, сделанные Göktürk-2 с помощью современных программных фильтров, помогли в идентификации даже отдельных лиц. В 2016 году с космодрома Куру, расположенного во французском департаменте Гвиана, Турция отправила в космос еще один спутник наблюдения за Землей с высоким разрешением – Göktürk-1.

Кульминацией космических проектов Турции стало создание в 2018 году Национального космического агентства (TUA). Новая структура получила все полномочия для работы над проектированием, созданием и интеграцией космических аппаратов, систем запуска симуляторов, космических платформ и воздушных кораблей.

Турецкие спутники на орбите

На сегодняшний день на орбите вокруг Земли вращаются три турецких телекоммуникационных спутника (Türksat 3A, Türksat 4A и Türksat 4B) и три спутника мониторинга земной поверхности (Rasat, Göktürk-1 и Göktürk-2).

В январе этого года Турция запустила с космодрома на мысе Канаверал (США) геостационарный телекоммуникационный спутник связи пятого поколения Türksat 5A. На орбиту ее вывела частная американская космическая компания Илона Маска SpaceX.

Спутник нового поколения работает за счет солнечных батарей, а не исключительно на химическом топливе, как раньше. Благодаря солнечным батареям Türksat 5A обладает большей маневренностью, чем спутники на орбите со своей электрической энергией и электрической двигательной установкой. Спустя четыре месяца Türksat 5A достигнет своей конечной точки, после чего число турецких спутников на орбите достигнет семи.

Türksat 5A охватывает вещанием Турцию, большую часть Африки, Ближний Восток и почти всю территорию Европы. По словам заместителя министра транспорта и инфраструктуры Турции Омера Фатиха Сайана, в течение шести месяцев Турциявыведет на орбиту спутник Türksat 5B.

Как писали армянские СМИ, во время конфликта в Нагорном Карабахе, благодаря данным турецких спутников, Азербайджан смог получить самые точные сведения разведки для уничтожения боевой техники противника.

В пилотируемой миссии ­– астронавт-женщина

По словам министра промышленности Турции Мустафы Варанка, президент Эрдоган выступает за то, чтобы первым турецким космонавтом стала женщина.

При этом отбор кандидатур будет жестким. На орбиту планируют отправить самого подходящего для этой исторической миссии жителя страны. Власти страны отмечают, что не желают устраивать туристическое путешествие в космос, а хотят провести на Луне научное исследование.

Для полета в космос выберут пилотов или людей, имеющих опыт работы в авиации, а также в области авиационной и космической медицины, спортивной медицины и психологии.

Как сообщает Daily Sabah, соответствующие структуры выберут трех наиболее подходящих кандидатов, которые затем пройдут двухлетний курс подготовки. После обучения лучший из трех астронавтов полетит в космос на Международную космическую станцию ​​(МКС), где проведет 10 дней.

Зачем Турции полет на Луну

В интервью турецкой службе BBC глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что запуск комического аппарата на Луну и планируемая к 2028 году доставка астронавта имеют символическое значение.

«У нас нет цели найти что-то новое, что другие страны не могут открыть. Уже разработана карта Луны и многое известно о ней. Мы развиваем нашу собственную космическую деятельность с целью получения опыта, ускорения технологического прогресса и интеграции», – сказал он.

По словам Йылдырыма, каждый доллар, потраченный на космические работы, окупается в определенный срок в 2-3 раза. Отметим, что за последние 18 лет Турция выделила 2,1 миллиарда турецких лир ($288 млн) на 56 проектов, связанных со спутниками, системами запуска и космическим оборудованием. А в 2020 и 2021 годах Космическому агентству было выделено 5 млн лир ($761 тыс.)

Иностранные СМИ – о турецкой космической программе

Ведущие европейские СМИ не оставили без внимания церемонию презентации Национальной космической программы Турции. В статье французской Le Figaro «Эрдоган хочет сделать Турцию космической державой» говорится, что Национальная космическая программа Турции вызовет «вопли Запада». Эксперт по исследованиям и космической политике Изабель Сурб-Верже отмечает, что космическая программа демонстрирует явное желание Турции присоединиться к влиятельным государствам мира.

Немецкий новостной сайт Heise.de также сообщает, что президент Эрдоган задался целью сделать свою страну мировым брендом спутниковых технологий. Журналисты цитируют слова турецкого лидера о том, что Турция должна подняться в высшую лигу «глобальной космической гонки».

БританскаяThe Gurdian указывает, что за последние несколько лет Турция добилась быстрых успехов в производстве беспилотных летательных аппаратов и ракетных технологий, которые внесли значительный вклад в военные кампании в Ливии, Сирии, Ираке и Нагорном Карабахе.

«Успешное развитие Турецкого космического агентства способно сделать Турцию одной из немногих стран в мире, ведущих собственное исследование космоса», – говорится в статье, посвященной презентации Национальной космической программы Турции.

Издание напоминает, что государственное оборонное предприятие по производству ракет Roketsan объявило, что в ноябре 2020 года была успешно запущена в космос зондирующая ракета, а в январе этого года президент Эрдоган разговаривал по телефону с Илоном Маском по поводу технологического сотрудничества.

Безусловно, помимо научного и технического прорыва, выход Турции в космос имеет политико-стратегическое значение. Основанная в 1923 году на руинах Османской империи Турецкая Республика спустя 100 лет вновь превращается в один из центров мировой политики. И, как выразился президент Эрдоган, место сильной и независимой Турции будет закреплено не только на Земле, но и в космосе.