Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил создать в Российской Федерации «Русскую Республику» и включить в нее 46 существующих в стране областей, три города федерального значения и Еврейскую автономную область. Такую идею он предложил депутату Госдумы Павлу Крашенинникову, избранному от Свердловской области, на информационном часе в гордуме.

По словам Колесникова, у русского народа «нет своей республики, национальной автономии в составе России». «Почему не объединить 46 областей, 3 города федерального значения и эту несчастную Еврейскую автономную область и сделать Русскую республику? Или мы должны оставаться аморфной массой и как национальность исчезнуть?» – заявил чиновник.

Павел Крашенинников инициативу не поддержал, пояснив, что любое объединение возможно только по итогам голосования граждан России. «У нас большое количество национальностей и народов. Нам надо извлекать из этого огромную пользу, повышать и защищать права всех людей вне зависимости от национальности и места рождения. Мы – Россия – изначально были в этом сильны», – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Колесников также предложил дать Екатеринбургу статус города федерального значения, приравняв его таким образом к Москве и Санкт-Петербургу.

Депутат Госдумы эту идею тоже отклонил. По его словам, выделяться стоит не на бумаге, а «за счет успехов в технологиях и других вещах». Также он напомнил Колесникову, что существует такое понятие, как «бытовой экстремизм». «Но в данном случае это [предложение] к этому не относится», – уточнил Крашенинников.