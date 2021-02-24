Государственный долг России за минувший год вырос на 5,4 триллиона рублей и достиг 18,9 триллиона, что составляет 17,8% от ВВП страны. Об этом говорится в докладе об исполнении федерального бюджета за январь-декабрь 2020 года, опубликованном на сайте Счетной палаты. Таким образом, следует из данных ведомства, в 2020-м госдолг стал больше на 39,9%.

При этом внутренний долг увеличился на 4,6 триллиона рублей (45,4%) и составил 14,7 триллиона рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 миллиарда долларов (3,5%) – до 56,8 миллиарда долларов.

Что касается расходов федерального бюджета на борьбу с последствиями пандемии, в прошлом году они составили почти 3 триллиона рублей (12,5%), подсчитала Счетная палата. Всего за год из бюджета потратили 22,8 триллиона рублей – это на 16% больше, чем планировалось, и на 25% больше, чем годом ранее.

В ведомстве также сообщили о падении нефтегазовых доходов. Так, за последний год их объем упал на 2,2 триллиона рублей, падение составило более 30%. Аудиторы подчеркнули, что общий объем доходов федерального бюджета в 2020 году оказался ниже прогнозируемого на 9% (или почти на 2 триллиона рублей) и составляет 18,7 триллиона.