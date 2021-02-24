В 2020 году количество «ультрахайнетов» (богатейших жителей с состоянием более 30 миллионов долларов) в России сократилось на 1000 человек. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада международной консалтинговой компании Knight Frank, на которые ссылается Forbes.

В докладе отмечается, что число самых состоятельных россиян сократилось на 11,1% и составляет чуть больше 8000 человек. В процентах это самое крупное падение за год среди десятка стран-лидеров по этому показателю. Кроме России негативную динамику продемонстрировали еще несколько стран: Великобритания (минус 0,7%, до 16 370), Франция (минус 9,4%, до 15 503) и Италия (минус 2,9%, до 10 441).

Наибольший рост ультрахайнетов в 2020 году был зафиксирован в Китае (+9594 человека) и США (+6080). Во всем в мире сейчас 521 653 человека с капиталом больше 30 миллионов долларов.

По мнению экспертов, в течение ближайших пяти лет число состоятельных людей в мире увеличится на 27%, до 663 483 человек. Лидером по приросту благосостояния станет Азия, где количество лиц со сверхкрупным капиталом вырастет на 39%. В России к 2025 году, как утверждается в докладе, число ультрахайнетов увеличится на 29% и составит 10 346 человек.