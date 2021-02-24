Власти Узбекистана намерены внести изменения в Уголовный кодекс страны. В частности, будет отменено наказание за незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания. Об этом сообщает Repost.Uz со ссылкой проект нового УК, который опубликован на портале СОВАЗ.

Речь идет о статье 244-3, в которой сказано, что «незаконное изготовление, хранение, ввоз на территорию Республики Узбекистан с целью распространения или распространение материалов религиозного содержания, совершенное после применения административного взыскания за такие же деяния, наказывается штрафом от ста до двухсот базовых расчетных величин или исправительными работами до трех лет».

По данным издания, также перестанут быть уголовно наказуемыми такие виды преступлений, как клевета на конкурента, нарушение закона о конкуренции и законодательства о естественных монополиях, нарушение правил торговли или услуг. Такие преступления могут быть урегулированы в рамках гражданского или экономического права, отмечается в новой редакции УК.

Кроме того, декриминализируются несоблюдение законных требований администрации пенитенциарного учреждения, незаконный сбор, раскрытие или использование информации.

Вместе с тем, согласно новому проекту Уголовного кодекса, уголовно наказуемыми станут незаконные эксперименты над людьми; незаконная госпитализация в психиатрическое учреждение; самосуд; незаконное воспрепятствование проведению или участию в митингах, собраниях или демонстрациях; шантаж; незаконные действия с инсайдерской информацией; должностной подлог сотрудником негосударственной коммерческой организации или другой неправительственной организации; продажа ребенка родителем и воспрепятствование законной деятельности журналиста.

В новой редакции Уголовного кодекса также будет усиленаответственность за коррупционные преступления – появится статья о незаконном обогащении госслужащих

Автором проекта новой редакции УК Узбекистана выступила Генеральная прокуратура республики. Обсуждение документа продлится до 9 марта нынешнего года.