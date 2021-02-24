Правительство Израиля приняло решение выплатить компенсации семьям 1050 детей йеменских евреев, пропавших без вести в период с 1948 по 1950 год, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Я представил на утверждение правительства решение о выплате компенсации семьям, пострадавшим в рамках дела о йеменских, восточных и балканских детях. Это один из самых болезненных эпизодов в нашей истории. Пришло время семьям, у которых забрали детей, получить признание государства и правительства, а также денежную компенсацию. Компенсация не искупит ужасных страданий, которые они пережили и продолжают переживать. Это невыносимые страдания», – подчеркнул премьер.

По его словам, семьи пропавших детей должны получить хотя бы небольшое утешение. Так, каждая семья ребенка, факт смерти которого был подтвержден, и которая не получила соответствующее уведомление, получит 150 тыс. шекелей (46 тыс. долларов). Семьям детей, которые пропали без вести, выплатят 200 тыс. шекелей (61 тыс. долларов). Всего на выплаты компенсаций будет выделено 162 млн шекелей (50 млн долларов).

Как отмечает Newsru.сom, выплаты будут передаваться только после подписания семьями отказа от каких-либо претензий и без признания государством вины. В связи с тем, что в большинстве случаев родители детей уже скончались, компенсации будут распределяться в том числе между наследниками родителей. К примеру, сумма выплаты будет распределяться в равных частях между братьями и сестрами пропавшего ребенка. Если родители еще живы, они получат две доли, а братья и сестры – по одной доле компенсации.

Трагические события под названием «Дело йеменских детей», произошли в период становления израильского государства, когда в страну приехали около 50 тысяч йеменских евреев. Репатриантов расселяли либо в палаточных лагерях, либо в так называемых «временных поселках». Тысячи приехавших в Израиль детей были очень слабы и страдали многочисленными заболеваниями.

В те дни в стране распространялась эпидемия полиомиелита. При малейшем подозрении детей отправляли в изоляторы и в больницы без каких-либо сопроводительных документов. После этого родителям сообщали, что их ребенок умер и его уже похоронили, при этом присутствовать на похоронах не разрешалось, а свидетельства о смерти не выдавали. Позже выяснилось, что многие дети действительно умирали в больницах, но других отдавали на усыновление. Таким образом, согласно официальной версии, в первые годы основания государства Израиль пропали свыше тысячи детей. Две трети из них – выходцы из йеменских семей.

Три комиссии, занимавшиеся расследованием дела в 1968, 1995 и 2001 годах, исходя из презумпции невиновности государственной системы, пришли к выводу, что в действиях властей имела место халатность и пренебрежение, но не было злого умысла. Результаты их работы были строго засекречены, и обнародовали их в лишь в 2016 году, когда все, кто имел отношение к похищению детей, были уже вне досягаемости правосудия.

Годом позже в спецкомитете Кнессета заслушали также версию о медицинских экспериментах, проводившихся на йеменских детях. Показания, данные под присягой в одном из проведенных расследований, свидетельствуют: четыре страдавших от недоедания младенца скончались после экспериментальной инъекции протеина, а многие другие дети умерли в результате халатности медперсонала. После вскрытия тела детей в нарушение иудейской традиции хоронили в братских могилах. Помимо этого, в некоторых случаях у умерших детей вырезали сердца и отправляли их американским врачам, пытавшимся понять, почему в Йемене практически нет людей с сердечными заболеваниями.

Теперь трагические события более чем 70-летней давности станут одной из страниц в истории Израиля: премьер страны Биньямин Нетаньяху попросил министра образования включить «Дело о йеменских детях» в учебники для израильских школьников. «Нужно изучать это дело. Я благодарю министров, депутатов Кнессета, а также экс-депутата Кнессета Нурит Корен, работавшую над этим вопросом, и гендиректора министерства главы правительства Цахи Бравермана, который успешно его курировал», – отметил он.

Глава правительства также добавил, что кабмин выражает сожаление по поводу событий, произошедших в первые дни существования государства, и признает страдания семей, чьи дети оказались жертвами.