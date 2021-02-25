С момента начала распространения коронавируса нового типа в России выросло число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами, пишет «Коммерсант». В различных регионах этот показатель колеблется от 10% до 30%, среди частых жалоб – страх заболеть, панические атаки и суицидальные мысли, связанные с боязнью осложнений.

Например, в Москве с марта по конец 2020 года за неотложной психологической помощью по номеру 051 обратилось на 28% (71 тыс) граждан больше, чем годом ранее. В «северной столице» Санкт-Петербурге рост еще выше – плюс 30% по сравнению с 2019 годом. Именно там впервые заговорили об увеличении числа пациентов в тревожном состоянии.

В Башкортостане с весны 2020 года по сравнению с предыдущим годом резко выросло количество обращений, связанных с тревожностью (на 40%), паническими (36%) и навязчивыми расстройствами (30%). С началом второй волны в республике на 45% выросло число обращений с депрессиями, вызванными карантином, удаленной работой, семейно-бытовыми конфликтами. На 20% увеличилось число обращений с органическими депрессиями после перенесенного COVID-19. Также на 60% выросло число обращений в связи с суицидальным поведением подростков: речь идет и о мыслях о самоубийстве, и о попытках суицида. Всему виной длительное пребывание в четырех стенах, говорят психиатры, некоторые из которых сталкиваются с этим впервые за годы практики.

Выросло число нуждающихся в психологической помощи и в Приморье (10%), Воронежской области (10,4%), Пензенской области (на 89%), Волгоградской области (на 5%). Отрицательная динамика только в Ульяновской области – там количество пациентов снизилось на 22%. Однако уже в январе 2021 года к психиатрам обратились 4484 человек, что на 54,7% выше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в 2020 году увеличилось количество психозов среди подростков из Ульяновской области – на 45%.

Обратившиеся за поддержкой люди чаще всего переживают депрессию и стресс, беспокоятся о своем здоровье, борются с зависимостями, проходят через конфликты в семье и отношениях, сталкиваются с проблемами одиночества, а также личностными и возрастными кризисами, отмечают специалисты.

Подавляющее число пациентов – женщины (74,9%). Наиболее уязвимыми с психологической точки зрения оказались молодые люди в возрасте 29-35 лет (26,1% обратившихся мужчин, 20,6% женщин) и 36–50 лет (27,9% мужчин, 29,6% женщин). По словам психиатров, первая волна пандемии прошла «с минимальными издержками в плане психического здоровья», в то время как во вторую волну наблюдался рост тревожно-депрессивных расстройств и снижение антистрессовой устойчивости.

Подобная ситуация наблюдается во многих странах. Например, во Франции все больше жителей, главным образом молодежи, страдает от последствий пандемии COVID-19, в том числе и безработицы. В 2020 году в стране более чем в два раза вырос спрос на антидепрессанты, а в некоторых особенно тяжелых случаях больные были вынуждены ложиться в психиатрические клиники.

Ранее сообщалось, что в Японии появится специальная правительственная должность координатора по борьбе с одиночеством и изоляцией.

Создать новый пост распорядился глава правительства Есихидэ Суга. Его займет министр регионального развития Тэцуси Сакамото. По словам премьера, главной задачей координатора будет принятие комплексных мер для решения проблемы возросшего на фоне пандемии уровня самоубийств среди женщин.