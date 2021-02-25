В тексте заявления, поданного депутатом Госдумы Виталием Милоновым в Следственный комитет РФ, нет ни одного пункта, который хоть как-то указывает на правонарушение со стороны Семенова, однако есть ряд необоснованных претензий.

Первая претензия состоит в «продвижении идеологии и интересов Турции в ущерб национальным интересам России». То, что Кирилл Семенов много пишет про Турцию, – это правда. Но он пишет не потому, что ему нравится политика Турции или его кормят бесплатно турецким «кюнефе».

Причина довольно проста. В последние годы контакты Москвы и Анкары значительно активизировались. Их интересы соприкасаются в Сирии. И Семенов, как эксперт по конфликтным регионам Ближнего Востока, освещает эту проблематику.

Будучи профессиональным экспертом, он не хвалит кого-то и не оправдывает чьи-то действия, а попросту анализирует интересы игроков, поскольку разбирается в них. Если Семенов говорит, что в Идлибе у Турции больше возможностей манипулировать ситуацией в свою пользу, значит этому есть свои научные и политологические объяснения, такие как, например, совместная граница Турции с Сирией, возможность отправки подкрепления без транзита через ряд стран.

Вторая претензия заключается в «принижении ведущей роли нашей страны». Однако в этом случае критика должна восприниматься как полезное замечание. Семенов не выходит на митинги против МИД России или Министерства обороны, а передает мысль в авторитетных изданиях, таких как РСМД (ведущий российский think tank в области международных отношений), «Коммерсантъ», Al Monitor. Просто психология «ультраконсерваторов» вроде Милонова так устроена, что, если ему не нравится ваша позиция, он сразу записывает вас в стан врагов России.

Все бы ничего, если бы недовольство таких людей выплескивалось только на уровне соцсетей. Однако они или своими руками (если сами являются важными чинами) или чужими (через депутатов) подают всевозможные жалобы, иски, чтобы привлечь еще больше внимания к своей претензии. В последние месяцы я лично был свидетелем ряда подобных заявлений со стороны ультраконсерваторов.

Любопытно, что в документе Милонова единственной более-менее конкретной претензией, пускай и необоснованной, является момент, связанный с Карабахской войной. «В своих высказываниях К. Семенов открыто оправдывает агрессию Азербайджана в Нагорном Карабахе, пропагандирует значимость проводимого Турцией внешнеполитического курса и неэффективность политики России на международной арене», – строчит депутат от Единой России.

Под статью «оправдывает агрессию Азербайджана» можно было бы записать целый список известных фигур, включая депутатов Калашникова и Журавлева, военного эксперта Коротченко, не говоря уже о десятках экспертов и журналистов, говоривших и писавших о восстановлении территориальной целостности Азербайджана.

Вообще очень странно, как Милонов еще остается членом прокремлевской «Единой России», учитывая, что Владимир Путин несколько раз назвал Нагорный Карабах частью Азербайджана, а роль Турции (интервью Зарубину) – соответствующей рамкам международного права.

Милонов входит в явное противоречие с Кремлем, демонстративно отправляясь в стан сепаратистов и оправдывая их попытки отделиться от России. Поддерживая армянскую сторону на идейном уровне, он выступает в поддержку тех сил, которые заинтересованы в развале самой России.

Таким же абсурдом является обвинение в «продвижении турецких интересов» в Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье и «оправдывание террористов». Семенов рассматривает интересы и шансы на успех или поражение различных политических или военизированных групп. Речь идет о сухом, качественном политанализе. Если эксперт видит, что при помощи Турции Правительство национального согласия одерживает верх над Хафтаром, то при чем здесь «оправдание терроризма»?

Одним словом, никакой обоснованной и предметной претензии к Семенову со стороны того или иного депутата нет и быть не может. Заявления в СК говорят о том, что автор и сам до конца не смог понять уровень экспертизы человека науки и за неимением иной возможности на интеллектуальном уровне «поставить на место» своего оппонента выбрал вариант «настучать».

Было бы неплохо, если бы депутаты занимались своими непосредственными обязанностями, а не катали бы «заявы» на имя уважаемого в научных кругах эксперта.