Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал «историческим» приговор немецкого суда, вынесенный бывшему сотруднику спецслужб режима Асада Эйаду аль-Гарибу за соучастие в преступлениях против человечности, сообщает Anadolu.

Аль-Гариба приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Глава немецкого МИДа написал в Twitter, что это первое судебное решение о привлечении к ответственности виновных в пытках в Сирии, которое хоть немного восстанавливает справедливость. Министр отметил, что данный вердикт имеет большое значение для страны и мира.

Кроме того, Маас, касаясь этого вопроса на брифинге в Берлине, отметил, что дело аль-Гариба четко демонстрирует, что «ни один международный преступник не сможет чувствовать себя в безопасности». По словам главы дипломатического ведомства, Германия активно участвует в расследовании преступлений в Сирии и судебных процессах по ним. Он также указал на важность механизма ООН по сбору доказательств – в противном случае, подчеркнул Маас, добиться результатов в таких процессах «очень трудно».

Суд над другим обвиняемым, Анваром Расланом, который также работал на сирийскую разведку, продолжается.

Было установлено, что он прибыл в Германию в 2014 году, а Гариб – в 2018. Оба преступника были задержаны в 2019 году.