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МИД ФРГ считает «историческим» приговор по делу о пытках в тюрьмах Асада
Германия продолжит расследовать преступления против человечности в Сирии, заявил министр иностранных дел Хайко Маас. Он назвал «историческим» приговор одному из сотрудников сирийских спецслужб, который участвовал в пытках граждан страны
МИД ФРГ считает «историческим» приговор по делу о пытках в тюрьмах Асада
Фото: АА / AA
25 февраля 2021 г.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал «историческим» приговор немецкого суда, вынесенный бывшему сотруднику спецслужб режима Асада Эйаду аль-Гарибу за соучастие в преступлениях против человечности, сообщает Anadolu.

Аль-Гариба приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Глава немецкого МИДа написал в Twitter, что это первое судебное решение о привлечении к ответственности виновных в пытках в Сирии, которое хоть немного восстанавливает справедливость. Министр отметил, что данный вердикт имеет большое значение для страны и мира.

Кроме того, Маас, касаясь этого вопроса на брифинге в Берлине, отметил, что дело аль-Гариба четко демонстрирует, что «ни один международный преступник не сможет чувствовать себя в безопасности». По словам главы дипломатического ведомства, Германия активно участвует в расследовании преступлений в Сирии и судебных процессах по ним. Он также указал на важность механизма ООН по сбору доказательств – в противном случае, подчеркнул Маас, добиться результатов в таких процессах «очень трудно».

Суд над другим обвиняемым, Анваром Расланом, который также работал на сирийскую разведку, продолжается.

Было установлено, что он прибыл в Германию в 2014 году, а Гариб – в 2018. Оба преступника были задержаны в 2019 году.

ИСТОЧНИК:AA
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