Турецкая компания построит пять кораблей для Военно-морских сил Индии, сообщает Hindustan Times. Помимо работ, которые планируется вести на индийских верфях, будет проведена передача технологий с верфи Anadolu Shipyard (ADIK) в стамбульском районе Тузла.

Турецкий TAIS, консорциум, первоначально основанный владельцами пяти ведущих верфей Турции для разработки экспертных и инновационных решений в военно-морском судостроении, еще в июне 2019 года объявили о выигрыше тендера на сумму $2,3 миллиарда (16 миллиардов турецких лир) на постройку пяти кораблей для индийского флота. Однако подписание контракта было отложено по ряду политических и финансовых причин.

В рамках проекта, стоимость которого оценивается сегодня индийскими СМИ в $1,5–2 миллиарда, компания Hindustan Shipyard Limited (HSL) из Висакхапатнама ожидает к концу года заказ от ВМС Индии на строительство судна.

«Соглашение с турецким консорциумом вступит в силу после того, как HSL получит заказ от ВМС Индии. Если все пойдет хорошо, это может произойти к октябрю 2021 года. Несколько индийских поставщиков также будут вовлечены в проект», – отмечает источник, близкий к HSL.

Hindustan Shipyard Limited ранее советовала ВМС Индии построить корабли в партнерстве с южнокорейской Hyundai Heavy Industries (HHI), но предложение было отклонено. Стороны не смогли прийти к согласию в стоимости работ.

Ожидается, что первое судно обеспечения, которое будет построено в HSL, доставят военно-морскому флоту страны в течение четырех лет с момента начала работ. Остальные будут поставлены ВМФ Индии с интервалом от 10 до 12 месяцев.

230-метровые (755-футовые) корабли водоизмещением 45 000 тонн будут использоваться для транспортировки топлива и других припасов для военных кораблей.

Консорциум TAIS вместе с ADIK ранее построили по поручению ВМС Турции восемь десантных кораблей и корабельный танк TCG Bayraktar, рассчитанный на одновременную перевозку до 20 танков, а также судно TCG Sancaktar.