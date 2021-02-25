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Власти Израиля запретили освещать расследование экологической катастрофы
Загадочная утечка нефтепродуктов, обстоятельства которой выясняет министерство экологии Израиля, привела к загрязнению 160 км Средиземноморского побережья страны. Купание запрещено. Страдают как фауна, так и волонтеры, очищающие пляж
Власти Израиля запретили освещать расследование экологической катастрофы
Фото: Reuters / Reuters
25 февраля 2021 г.

Суд Хайфы запретил публикацию данных о расследовании экологической катастрофы на Средиземноморском побережье Израиля, в результате которой более 160 километров пляжей оказались загрязнены нефтепродуктами, сообщает телеканал Reshet 13. Расследование проводится национальным отделом защиты морской среды Министерства экологии страны.

«Министерство охраны окружающей среды Израиля объявило о решении судьи магистратского суда Хайфы, запрещающем публикацию любых деталей расследования, начатого после загрязнения десятков километров береговой линии. Запрет действителен в течение семи дней», – говорится в сообщении телеканала.

Согласно решению, запрещена публикация любых деталей расследования и всяческой информации, которая может помочь идентифицировать подозреваемых, включая названия, порт отбытия и порт назначения морских судов, которые могут быть ответственны за разлив нефтепродуктов.

Побережье от северной точки Рош-Ханикра до города Ашкелона оказалось загрязнено нефтепродуктами, напоминающими мазут, после шторма, начавшегося 21 февраля. Причина экологической катастрофы пока неизвестна, специалисты предполагают, что из-за сильных волн в море могло перевернуться нефтеналивное судно. Масляные пятна также обнаружены в 200-500 метрах от берега в районе Хайфы.

Утечка мазута привела к гибели морских животных, одной из жертв стал молодой кит, 10-метровую тушу которого выбросило на берег в районе поселения Ницаним между Ашдодом и Аскаланом (Ашкелоном). Купание и серфинг на израильских пляжах запрещены.

Ранее израильские СМИ сообщали, что несколько волонтеров, принимавших участие в очистке пляжей от нефтепродуктов, были госпитализированы с признаками отравления токсическими веществами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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