Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет постоянную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. Об этом, пишет «Коммерсант», заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации.

По его мнению, то, что конкуренция сверхдержав не перерастет в глобальную войну, гарантирует превосходство Вашингтона.

«Несмотря на международное осуждение и сохраняющиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с домом [Европой]... Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников», – сказал Уолтерс, слова которого приводит пресс-служба Пентагона.

Глава Европейского командования ВС США считает, что Россия «стремится сохранить сферу влияния советской эпохи, удерживая или используя силы для принуждения соседних ныне суверенных бывших советских государств». Также Уолтерс обвинил Москву и Пекин в милитаризации арктического региона.

По его словам, РФ прибегает к нетрадиционным инструментам, вроде частных военных компаний, пытаясь запугать, ослабить и разобщить США и их союзников.

20 февраля состоялась Мюнхенская конференция, на которую впервые с 1995 года не позвали официальных представителей России. Президент США Джо Байден заявил на ней, что Вашингтон не оставит Европу наедине с угрозами со стороны Китая и России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель же объявила о необходимости выработки общей стратегии отношений с Россией. В пользу диалога с Москвой высказался только президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее угрозой для всех членов НАТО, включая США, Москву назвали в Пентагоне. «Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок. Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом», – заявили в военном ведомстве.

За несколько дней до этого глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард отметил, что США должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией.«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если там воспримут потерю обычных вооружений за угрозу режиму или государству», – цитирует Ричарда The Washington Times.

Отношения Москвы с США и НАТО обострились после 2014 года из-за ситуации на Украине и аннексии Крыма.