Верховный суд Татарстана приостановил производство по делу о признании Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) экстремистской организацией. Принято решение о проведении лингвистической экспертизы выступлений ее лидеров, говорится в сообщении пресс-службы суда. Иск был подан прокуратурой РТ.

Рассмотрение иска прокурора республики Илдуса Нафикова с требованием признать ВТОЦ экстремистской организацией и ликвидировать ее по федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности» было начато 24 февраля.

«Деятельность движения противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан», – говорится в иске прокуратуры.

В качестве заинтересованных лиц по делу были привлечены представители МВД по Татарстану, региональных управлений Минюста РФ и ФСБ. От последней в суд никто не явился.

Заседание длилось почти 10 часов. Признаки экстремизма прокурор обнаружил в выступлениях активистов на митинге и в уставе ВТОЦ, где говорится о «содействии самостоятельному развитию республики».

Защита утверждает, что организация никогда не призывала к нарушению территориальной целостности РФ. Юрист ВТОЦ Алексей Златкин подал ходатайство о назначении судебной экспертизы по рассматриваемым документам. Как сообщил Златкин, процесс до рассмотрения его обращения не дошел.

Судья сама приняла решение о назначении другой экспертизы. Ее проведут в Казанском федеральном университете (КФУ). Суд просит специалистов оценить аутентичность перевода с татарского на русский нескольких выступлений членов ВТОЦ на митинге в октябре 2019 года. Дата следующего заседания будет назначена после проведения судебной лингвистической экспертизы.

Всетатарский общественный центр – одно из самых старых национальных объединений республики с легендарной историей – был создан в начале 1989 года. Он внес огромный вклад в национальное возрождение татарского народа и становление Татарстана как суверенного субъекта в составе РФ.

На чрезвычайной конференции ВТОЦ, прошедшей 13 февраля, было подготовлено обращение к Верховному суду Татарстана. На мероприятие приехали делегаты из различных городов Татарстана, а также из Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Ульяновской и Кировской областей, из Москвы и Алтайского края, а также из Украины. Как пишет Idel.Реалии, собравшиеся высказывали опасения, что запрет организации является еще одним шагом к ликвидации реального суверенитета Республики Татарстан.

Активисты ВТОЦ выступают за сохранение татарской национальной идентичности, языка и его преподавание в школах, а также в защиту суверенитета республики в соответствии с ее Конституцией и незыблемость принципов федерализма во всей Российской Федерации.