В России хотят запретить труды Саида Нурси в оригинале

Адвокат Руслан Нагиев прокомментировал ход судебного процесса в Татарстане, где рассматривают вопрос о запрете в РФ целого ряда трудов турецкого богослова Саида Нурси, причем в оригинале, а не в переводе, как было ранее. Российские муфтияты, специалисты Института востоковедения РАН, Организация исламского сотрудничества, ведущий исламский университет Аль-Азхар и Ватикан позитивно оценивают вклад авторитетного теолога в развитие диалога религий и цивилизаций. #СаидНурси #Рисале_и_Нур #РусланНагиев