ПОЛИТИКА
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В России хотят запретить труды Саида Нурси в оригинале
Адвокат Руслан Нагиев прокомментировал ход судебного процесса в Татарстане, где рассматривают вопрос о запрете в РФ целого ряда трудов турецкого богослова Саида Нурси, причем в оригинале, а не в переводе, как было ранее. Российские муфтияты, специалисты Института востоковедения РАН, Организация исламского сотрудничества, ведущий исламский университет Аль-Азхар и Ватикан позитивно оценивают вклад авторитетного теолога в развитие диалога религий и цивилизаций. #СаидНурси #Рисале_и_Нур #РусланНагиев
В России хотят запретить труды Саида Нурси в оригинале / Others
26 февраля 2021 г.
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