Московский гарнизонный военный суд назначил 200 тысяч рублей штрафа бывшему командующему 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Александру Дуплинскому. Как пишет ТАСС, генерал-лейтенант, участвовавший в военных операциях в Чечне и Сирии, признан виновным в мошенничестве с квартирой на Левобережной улице в Москве.

«Признать Дуплинского Александра Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить», – сказано в приговоре.

По версии следствия, в 2014 году у Дуплинского возник «преступный умысел» на «хищение жилого помещения максимально возможной площади в Москве». Для этого он включил в состав своей семьи маленькую внучку с помощью «поддельного решения суда» о признании ребенка находящимся на иждивении у деда. Затем военный получил квартиру площадью на 18 кв. м больше, чем ему полагалось.

Как сообщает «Коммерсант», поддельное судебное решение о жилой площади генералу изготовил бывший секретарь военного совета армии Алексей Балябин. По словам свидетелей, военный охотно помогал сослуживцам и находил способы договориться с представителями власти. Отмечается, что он якобы без участия генерала получил решение суда и сам же передал его в отдел кадров. Балябин был осужден на 7,5 лет за хищения и взятки в 2018 году.

В законную силу приговор пока не вступил и может быть обжалован в установленные законом сроки. Штраф должен быть уплачен Дуплинским в течение 60 дней после вступления приговора в силу.

Генерал пообещал обжаловать решение суда. «Пойду до конца», – ответил он ТАСС на вопрос об обжаловании приговора.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел боевые заслуги ветерана, госнаграды, добровольное погашение им ущерба. Изначально ущерб составлял 2,5 миллиона рублей, но после пересчета был снижен до 1,314 миллиона рублей.