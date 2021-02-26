Президент Турции поднял на ноги депутатов

Во время своего выступления в парламенте перед членами правящей Партии справедливости и развития президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил собравшихся встать и продемонстрировать вместе с ним знаменитую «Рабию» (с арабского «весна» или «четвертая») – жест-приветствие из четырех пальцев, который в Турции стал символом государственного, национального, общественного и культурного единства. #Эрдоган #депутаты #Турция