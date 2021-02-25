Компании известного бизнесмена и близкого друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» получили государственные подряды в аннексированном Россией Крыму на почти 300 миллиардов рублей. Это приблизительно 25% всех средств, выделенных на развитие полуострова с 2014 по 2024 год, выяснил «Проект».

Издание напомнило, что компании Ротенберга строили мост через Керченский пролив, который обошелся госбюджету в 228 миллиардов рублей, а также проводили реконструкцию детского лагеря «Артек» за 30,5 миллиарда рублей. Изначально на него планировалось выделить 2,3 миллиарда рублей, но в итоге только на один забор вокруг «Артека» было израсходовано 3 миллиарда рублей.

Кроме того, Ротенберг собирался построить новый лагерь «Солнечный» на 1000 мест за 11,5 миллиарда рублей. Проект обещали сдать к 2019 году, но он до сих пор не завершен.

«Проект» также обращает внимание, что на побережье мыса Сарыч в Крыму строится роскошный многоэтажный особняк, который предположительно принадлежит Ротенбергу. Как отмечает издание, территория с можжевеловым лесом, на которой ведется стройка, огорожена охраняемым забором с колючей проволокой и шлагбаумами, полеты дронов над побережьем запрещены. Сооружаемое здание, общая площадь которого, по оценке «Проекта», может достигать 1500 кв.м, расположена недалеко от госдачи Михаила Горбачева «Заря».

Риэлторы подсчитали, что только земля под особняком может стоить порядка 35 миллионов долларов. По данным «СПАРК-Интерфакса», 12,5 гектаров можжевелового леса и пляжа, а также строениями, расположенными на участках, примыкающих ко дворцу, принадлежат закрытым инвестфондам «Северная Эгида — функциональный» и «Альбиорикс». Обоими фондами управляет предпринимательница София Ногинская, контролирующая активы семьи Ротенбергов. Предпринимателя считают хозяином особняка и местные жители.

Помимо строительства роскошной недвижимости, Ротенберг приобрел три крымских санатория - «Дюльбер», «Ай-Петри» и «Мисхор» - за 1,5 миллиарда рублей. Согласно данным издания, сейчас принадлежащие бизнесмену санатории зарабатывают на госзаказах. За три года санатории заработали на госзакупках 250 миллионов рублей.

Подчеркивается, что на протяжении нескольких лет Ротенберг скрывал свою крымскую собственность, однако после того, как в конце января заявил, что дворец Путина в Геленджике из расследования Алексея Навального принадлежит ему, был вынужден ее признать.

Аркадий Ротенберг считается один их самых богатых людей России, он занимает 36-е место в рейтинге богатейших россиян от Forbes с состоянием в 2,8 миллиарда долларов. Бизнесмен владеет крупнейшей российской компанией по строительству газопроводов и электролиний и является совладельцем банка «Северный морской путь».

В конце января миллиардер запоздало объявил, что он является владельцем «дворца в Геленджике», известного по расследованию Алексея Навального. По его словам, на мысе Идокопас, где расположен особняк, вроде как строится апарт-отель.