ПОЛИТИКА
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Пашинян рассмешил «Искандеры»: как премьер спровоцировал новый кризис
Нелестные слова главы кабмина о российских ракетных комплексах вызвали очередную волну протестов. Никол Пашинян фактически поставил ультиматум президенту Армении, но не забыл позвонить в Кремль
Пашинян рассмешил «Искандеры»: как премьер спровоцировал новый кризис
Фото: AP / Others
Вадим СидоровВадим Сидоров
25 февраля 2021 г.

В Армении продолжаются очередные антиправительственные протесты, вспыхнувшие на этот раз утром 25 февраля. Сторонники оппозиции продолжают перекрывать центральный проспект в Ереване и устанавливают палатки недалеко от здания парламента и президентской резиденции.

«Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна», – заявил оппозиционный кандидат на пост главы правительства Вазген Манукян.

По его словам, протестующие готовы ночевать на проспекте Баграмяна. «Готовьтесь, будем здесь и ночью», – добавил он.

Очередное обострение напрямую связано с Москвой. 23 февраля издание 1in.am выпустило интервью с Николом Пашиняном, в котором армянский премьер в том числе прокомментировал слова экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что Армения могла использовать российские ракетные комплексы «Искандер» в начале военного обострения в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. «Пусть задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например?», – заявил Пашинян. На следующий день издание Yerevan.Today попросило замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна прокомментировать слова Пашиняна об «Искандерах». Но тот «рассмеялся» и сказал, что это «невозможно» и «несерьезно». В тот же день президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил Хачатряна.

25 февраля Генштаб ВС потребовал отставки Пашиняна и правительства Армении. По мнению военных, премьер и министры не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной для страны ситуации. Увольнение Хачатряна «по недальновидным и необоснованным причинам» они считают решением, которое Пашинян принял на основе «личных амбиций» без учета государственных интересов. В ответ премьер Армении заявил, что действия Генштаба – это попытка государственного переворота. Пашинян призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване и объявил об увольнении начальника ГШ Оника Гаспаряна, который вместе с десятками других высокопоставленных военных потребовал его отставки.

За военных также высказались представители так называемого «карабахского клана» второй президент Армении Роберт Кочарян и Республиканская партия Армении, которую возглавляет третий президент страны Серж Саргсян. Кроме того, отставки Пашиняна потребовала и парламентская оппозиция – партии «Светлая Армения» и «Процветающая Армения». Премьер пригрозил своим противникам арестами.

После случившегося сторонники и противники Пашиняна начали собираться в Ереване. Премьер вышел к людям на площади Республики, назвал ситуацию «управляемой», заявил о запуске антикризисных мер и добавил, что военные должны заниматься «своим делом».

При этом глава кабмина выступил с заявлением, в котором фактически призвал президента Армена Саркисяна определиться с позицией: либо подписать приказ об отстранении начальника ГШ, либо уйти в отставку. Тот отказался и заявил, что «не считает предложение об увольнении начальника генерального штаба вооруженных сил очередной кадровой перестановкой», говорится в заявлении администрации президента: «В нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс. Любые попытки давления на президента недопустимы».

Пашинян традиционно позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить накаляющуюся ситуацию в республике. Как сообщил по итогам переговоров спикер Кремля Дмитрий Песков, «Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона». «Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», – добавил он.

В тоже время Минобороны России заявило, что «Искандеры» вообще не применялись в Карабахской войне: «Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию». В тоже время, в Сети есть запись, исходя из которой специалисты делали вывод о применении ОТРК во время конфликта: после запуска ракеты активно маневрировали на траектории полёта в воздухе, что является характерной чертой ракет РК «Искандер», летящих к цели по квазибаллистической траектории.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара осуждает попытку переворота в Армении. «Турция против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира. Это также касается и событий в Армении», – заявил он на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

По словам Чавушоглу, у Турции «не было контактов с властями Армении», но у Анкары «есть принципиальная позиция относительно переворотов». Кроме того, глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил мнение, что «в регионе существует окно возможности, которое все должны использовать».

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