Представители малого и среднего бизнеса в России пессимистично оценивает свое положение в 2021 году. Предприниматели отмечают, что продолжают испытывать серьезные проблемы из-за падения выручки и спроса, передает РБК со ссылкой на данные февральского мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Результаты исследования, в котором приняли участие руководители и владельцы пяти тысяч фирм из всех регионов России, свидетельствуют: почти каждая десятая российская компания (9,7%) готовится к закрытию, в то время как вариант подачи заявлений о банкротстве рассматривают 10,9% опрошенных. Более 66% респондентов надеются, что государство снизит налоговую нагрузку, а по мнению 46,8%, лучшая мера помощи от властей — не закрывать бизнес на карантин.

Издание отмечает, что к началу 2021 года из-за пандемии коронавируса в российском бизнесе наметилось несколько тенденций: cнижающиеся зарплаты сотрудников, падение объемов выручки и упавший спрос. При этом в новом году, как подчеркивается, у трети респондентов по-прежнему падает оборот, а у 27% он сохранился на уровне 2020 года. Основные проблемы: слабый спрос, который так и не восстановился до докризисного уровня, а также невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду.

В пандемийном году, пишет РБК, большинство компаний не могли рассчитывать на господдержку. Согласно данным опроса, примерно 25% предприятий даже не пытались получить помощь от властей в кризис, а почти треть бизнесменов (31,8%) не смогли воспользоваться какими-либо мерами поддержки, несмотря на то, что пытались это сделать.

Около 36,7% предпринимателей воспользовались налоговыми и кредитными отсрочками и возможностью реструктурировать долги, но для каждого второго эти меры оказались недостаточными. 7,7% заявили, что никогда не смогут погасить долги и будут вынуждены закрыть бизнес.