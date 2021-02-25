Власти Москвы намерены выделить более 932 миллиона рублей на установку 316 цифровых дисплеев различных типов на 85 станциях московского метрополитена. Доступ к видеосистеме получат сотрудники столичной подземки и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

В техзадании, размещенном на портале госзакупок, сказано: метрополитен приобретет оборудование для воспроизведения и управления видеоконтентом, состоящее из цифровых дисплеев с антивандальными корпусами и индивидуальными креплениями для установки на платформах, в вестибюлях и зонах попутного обслуживания пассажиров.

В пресс-службе метрополитена предупредили: видеокамеры в новых экранах на станциях московского метрополитена не предназначены для идентификации лиц и поиска конкретных людей, а сами экраны будут использованы для информирования пассажиров.

По данным газеты «Коммерсант», мультимедийные экраны со встроенными камерами видеонаблюдения смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». Поэтому каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скопления.

Ранее мэрия Москвы объявила три конкурса по масштабному благоустройству городских улиц. Тендер от 17 февраля предусматривает благоустройство Садовнической набережной, Садовнической улицы и их окрестностей на участке от улицы Балчуг до Большого Краснохолмского моста. Стоимость работ оценивается в 795 миллионов рублей.

В еще одном схожем тендере, опубликованном в тот же день, исполнитель работ должен будет за 346,5 миллиона рублей отремонтировать Миусскую площадь и пространства у Спасо-Андроникова монастыря и Калитниковского кладбища в Таганском районе. Кроме строительно-монтажных работ в конкурсе упоминается обустройство цветников и спортивных площадок.

Согласно условиям другого тендера от 9 февраля, исполнителю предстоит благоустроить Раушскую набережную на 938 миллионов рублей.