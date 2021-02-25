Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) по заказу Россвязи изучит возможность внедрения в России системы идентификации пользователей интернета с привязкой к номеру телефона. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные портала госзакупок, ЦНИИС должен подготовить предложения по изменениям в законодательство для внедрения технологии.

Речь идет о протоколе переноса телефонных номеров на систему доменных имен в интернете ENUM (Electronic Number Mapping System). Принцип работы состоит в том, что телефонный номер можно преобразовать в домен, благодаря чему почти любой пользователь сможет «бесшовно» звонить из интернета на обычные телефоны и наоборот.

Данную технологию уже используют некоторые мобильные операторы в России для оказания услуги звонков по интернет-протоколу (VoIP). В «МегаФоне», например, считают возможным широкое внедрение технологии в России, если в этом будут заинтересованы все операторы. В то же время представитель «Ростелекома» усомнился в возможности внедрения ENUM: «Это будет во многом зависеть от технической реализации, в том числе возможности государства создать единый центр авторизации».

Источник издания выразил уверенность, что введение дополнительной идентификации пользователей интернет-сервисов излишне и подразумевает тотальный контроль. «Для идентификации пользователей государственных сервисов уже используется Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), а в остальных случаях – электронная почта, тот же номер телефона или аккаунты в социальных сетях», – пояснил он.

Директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов, со своей стороны, считает, что использовать ENUM для создания единой системы адресации абонентов теоретически возможно, но в целом задача слишком масштабна, и внедрение системы на уже работающие сети потребует от пяти до десяти лет.

При этом, по словам еще одного участника рынка, внедрение системы оторвет российский сегмент интернета от мировой сети, поскольку международные интернет-компании не планируют использовать только телефонные номера для идентификации клиентов. Большинство зарубежных компаний, по его словам, используют идентификацию по устройству или электронной генерации кода.