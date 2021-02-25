БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкая компания Nurol Makina готовит на экспорт бронеавтомобиль Yörük
Производитель востребованного тактического бронированного автомобиля Ejder Yalçın выпускает на рынок новую машину для военных операций
Турецкая компания Nurol Makina готовит на экспорт бронеавтомобиль Yörük
Yörük 4x4 / фото: defenceturk / Others
25 февраля 2021 г.

Генеральный директор Nurol Makina Энгин Айкол в своем выступлении объявил об ожиданиях компании на 2021 год. По его словам, полученный при изготовлении и продажах опыт с бронеавтомобилями Ejder Yalçın будет использован для продвижения авто Yörük, который пойдет на экспорт уже в 2021 году.

При разработке Yörük 4x4 компания Nurol Makina использовала опыт, полученный при создании боевой бронированной машины Ejder Yalçın 4x4, которая пользуется большим спросом во многих странах.

Компания Nurol Makina интегрировала в новый бронеавтомобиль Yörük возможность дистанционного управления, то есть при необходимости предусмотрен беспилотный режим. В бронеавтомобиль Yörük 4x4 производства компании Nurol Makina был интегрирован боевой модуль Sarp Zafer от компании ASELSAN.

Yörük 4x4 – машина нового поколения, произведенная из композитных материалов. Благодаря малому весу, высокой маневренности и уровню бронирования, Yörük может использоваться для сопровождения военных колонн. Усовершенствованные трансмиссия и ходовая часть позволяют автомобилю быть маневренным в различных условиях.

Первым покупателем нового турецкого бронеавтомобиля станет Катар – в предзаказе значится 214 единиц Yörük 4x4. Комплектация будет меняться в зависимости от требований заказчиков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us