Восемь судей Конституционного суда Южной Кореи признали, что президент Юн Сок Ёль превысил полномочия, когда 3 декабря 2024 года объявил в стране военное положение. Как заявил исполняющий обязанности председателя суда Мун Хён Бэ, действия Юна стали «грубым нарушением закона» и «предательством доверия народа».

Приговор вступает в силу немедленно. В течение 60 дней должны пройти внеочередные президентские выборы, ориентировочная дата — 3 июня. До этого времени обязанности главы государства будет исполнять премьер-министр Хан Док Су.

Юн Сок Ёль не присутствовал на заседании суда. Решение об импичменте стало итогом политического кризиса, начавшегося после того, как президент объявил военное положение на фоне конфликта с оппозицией. Указ запрещал деятельность партий, митинги, забастовки, вводил цензуру и военно-полевые трибуналы. Эти меры вызвали протесты и резкое осуждение со стороны парламента.

Военное положение было отменено всего через шесть часов после принятия, после того как депутаты проголосовали за его аннулирование. Через несколько дней Юн публично извинился, министр обороны и другие чиновники подали в отставку. Против главы государства было начато расследование по делу о мятеже.

14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент: 204 депутата высказались за, 85 — против. Это голосование стало вторым: первая попытка провалилась из-за нехватки голосов.