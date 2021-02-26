С сентября 2011 года Сергей Меликов являлся командующим объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории СКФО. В 2014-2016 он был полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, а после назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии. Поэтому Меликов – человек на Кавказе не новый и, более того, хорошо знакомый с проблемами этого, скажем так, не самого простого региона.

И если за его предшественником Владимиром Васильевым устойчиво закрепилось определение «варяг», то к Меликову оно не в полной мере применимо. Несмотря на то, что он родился и вырос в подмосковном Орехо-Зуево, его отец – лезгин по национальности. И это один из аргументов, которые эксперты приводят в пользу Меликова, помимо того, что он хорошо знает регион. Немаловажно и то, что Меликов – силовик и равноудален от местных кланов.

Васильев: «Я устал, я ухожу»

Владимир Васильев был избран главой Дагестана 9 сентября 2018 года сроком на пять лет. За него проголосовали 77 из 86 депутатов Народного собрания республики. До этого назначения с 3 октября 2017 года Васильев исполнял обязанности главы Дагестана.

Он изначально рассматривался как временная фигура в Дагестане, которая должна была навести порядок и зачистить местные элиты, как символ федерального присутствия в регионе. Но чуть ли не сразу после приезда в Дагестан Владимир Васильев, как сообщали различные источники, начал болеть, ему не подошел климат, рассказывает ТRT на русском редактор дагестанского издания «Черновик» Магомед Магомедов.

Первоначально проводимая им политика (упор на силовую компоненту, массовые аресты чиновников) не показала результатов: республика, если посадить всех коррупционеров и причастных к коррупции лиц, по мнению Магомедова, могла остаться без чиновников и бюрократов, способных работать в системе управления, а замещение этих кадров «варягами» из Татарстана вызывало гнев и критику в обществе. Поэтому уже в середине 2018 года появились первые звоночки о том, что Васильев просит Кремль найти ему другую, более подходящую ему работу.

«В 2019 году этот вопрос – новый руководитель Дагестана – чуть было не решился, – говорит Магомедов. Причем и в пользу Меликова, и в пользу Васильева, но по каким-то причинам отложился. Можно предположить, что смена Васильева на Меликова задержалась из-за скандала, возникшего в рядах Росгвардии и приведшего к тому, что Меликов покинул ее ряды, перейдя в сенаторы Ставропольского края. Отмечу, что к тому моменту были слухи о том, что Меликов со своей должности уйдет либо в Ингушетию, либо в Дагестан. Но в тот год оба варианта не случились».

Уже в 2020 году Владимир Васильев и тогдашний премьер-министр РД, ныне глава Мордовии, Артем Здунов, по оценкам дагестанских СМИ и экспертов, полностью провалили работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, – уверен Магомедов. В больницах не было средств защиты, необходимые лекарства, в том числе дорогостоящие, население было вынуждено приобретать само. За период объявленного в стране карантина (с конца марта по июнь 2020 года) в Дагестане, по разным оценкам, умерло до 2000-2500 человек.

Ситуация с коронавирусом получила такой резонанс, что в обществе стали звучать не только требования об отставке Васильева, Здунова и министра здравоохранения Дагестана, но и о привлечении их к уголовной ответственности.

«Вопрос о ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане стал предметом рассмотрения на отдельном совещании у президента страны Владимира Путина. И там уже была озвучена претензия муфтията Дагестана к тому, что республиканские власти не справляются. Это, можно сказать, было последней каплей. Хотя внешне претензии руководства страны проявлены не были, но уже к сентябрю 2020 года появились слухи, что кандидатура Меликова согласована на должность главы РД, а вскоре пришло и назначение», – говорит Магомедов.

Оправдало ли себя назначение Меликова?

Редактор «Черновика» Магомед Магомедов считает, что назначение Меликова себя оправдало хотя бы потому, что частая смена власти в регионе полезна для местных чиновников.

«Они опасаются, что их покровители (крыша) уйдут из власти, а уже им самим придется разбираться со следователями и оперативниками. В этом, конечно же, есть большой плюс. Еще один плюс Меликова – это его желание (или отсутствие боязни) вникать в самые трудные кейсы. К примеру, ситуация с убитыми братьями Гасангусейновыми», – говорит Магомедов.

Братья Гасангусейновы были убиты в 2016 году силовиками. Они якобы быливаххабитами и членами бандитского подполья. Жители села Хиндах говорят, что «боевики» – это два живших здесь брата 17 и 19 лет, занимавшиеся выпасом овец и не имевшие отношения к бандформированиям. Только активность их отца и неравнодушие общественности не позволили отправить это убийство в архив. Предшествовавшие Меликову двое руководителей Дагестана Рамазан Абдулатипов и Владимир Васильев даже не встретились с отцом убитых, несмотря на все его попытки это сделать, а Меликов сделал это ипредложил родителям убитых поддержку.

Прокомментировал Меликов и резонансное дело журналиста Абдул-Мумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Большая группа журналистов, общественников высказывались в пользу невиновности Гаджиева, в том числе экс-председатель Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и другие.

Глава Дагестана ответил на вопрос о Гаджиеве на встрече с журналистами, что не знаком с материалами дела. Кроме того, у него нет ни одного официального документа по этому поводу. Поэтому дать оценку тому, кто прав, кто виноват, он не может. Меликов считает, что проявлять инициативу в этом деле некорректно, так как существует официальная позиция и уголовное дело, переданное в суд. Он выразил надежду, что решение по данному вопросу будет справедливым.

«Система сдержек и противовесов»

«Перспективы Дагестана при Меликове пока не ясны. Видно, что он по согласованию с Москвой опирается на магната Сулеймана Керимова, что подразумевает инвестиции большого бизнеса в Дагестан, – говорит Магомедов, – но, тем не менее, видно, что многие насущные проблемы республики, не решенные как при предыдущих руководителях, так и вновь возникшие, причем не уровня республиканской власти, Меликов вынужден решать в ручном режиме.

По мнению Магомедова, это и мусорный коллапс в Дагестане, и последствия противостояний различных политических групп, борющихся за свои позиции в системе распределения финансов и госзаказов, и элементарное выстраивание внутренней работы правительства и администрации, взаимодействие с муниципалитетами.

В последние дни активно обсуждаются кадровые решения главы Дагестана. Он назначил руководителей ряда ключевых управлений в администрации и правительстве республики. Магомед Магомедов отметил, что, принимая кадровые решения, Меликов вынужден исходить из политических реалий Дагестана и придерживаться «некой системы сдержек и противовесов».

«Судя по этим назначениям, Меликов придерживается своего заявления, что будет самостоятельно определять кадровую политику. А судя по фамилиям, он исходит из существующих в Дагестане реалий и придерживается некой системы сдержек и противовесов. Перечисленные люди – это остатки разных команд управления, которые были в разные периоды в Дагестане», – сказал Магомедов.

Из минусов Магомедов отмечает некоторую поспешность в принятии Меликовым решений, неполный анализ текущих событий, в результате чего при взаимодействии с муниципалами или иными политиками случается «награждение непричастных, наказание невиновных».