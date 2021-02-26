Задолженность в РФ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в пандемийный год выросла на 55 миллиардов рублей, сообщает «Рoссийская газета». В октябре 2019 года долги граждан за коммуналку составляли 570 миллиардов рублей, год спустя эта цифра достигла 625 миллиардов, пишет издание со ссылкой на данные Росстата.

Эксперты отмечают, что рост задолженности также связан с сезонным фактором и началом отопительного сезона. За лето долги по отоплению уменьшились, но общая сумма задолженности за год все же выросла на 9,7%.

Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК население задолжало почти 276 миллиардов рублей, в том числе 150 миллиардов рублей приходятся на долги за содержание жилого помещения, 51 миллиард рублей – за отопление, 14,9 миллиарда рублей – за холодную воду, 24 миллиарда рублей – за горячую воду, 14,5 миллиарда рублей – за водоотведение, 12 миллиардов рублей – за электроэнергию, 820 миллионов рублей – за газ.

Еще 350 миллиардов рублей россиянам нужно заплатить ресурсоснабжающим организациям. В том числе 145 миллиардов рублей приходятся на долги за тепло, 62 миллиарда рублей – за электроэнергию, 52 миллиарда рублей – за газ.

Задолженность населения за воду увеличилась с 32 миллиардов до 38 миллиардов рублей, за водоотведение – с 20 миллиардов до 24 миллиардов рублей, за вывоз мусора – с 16 миллиардов до 29 млрд руб.

Собираемость платежей за ЖКУ составила от 26% до 97% в зависимости от региона.

Прирост долгов на 55 миллиардов рублей – это «очень много», отмечает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. «Часть долга не будет погашена, так как определенное количество организаций прекратили свою деятельность», – отмечает она. По оценке Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), в этом году могут обанкротиться около трети управляющих компаний и ТСЖ.

Между тем компания «Российские коммунальные системы» отметила, что в январе 2021 года было возобновлено начисление пени, а также введены ограничения на водоснабжение частных домов и работу канализации квартир злостных неплательщиков. Правда, такие меры позволили повысить собираемость платежей всего на 3,3%.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что в 43 регионах РФ в прошлом году выросла доля расходов населения на коммунальные услуги.

Лидерами среди российских регионов по доле расходов на ЖКУ стали Республика Коми – 13,7% (5,8 тыс рублей), Чукотка – 13,6% (6,7 тыс рублей), Магаданская область – 12,9% (8,8 тыс рублей), Камчатский край – 12,8% (9 тыс рублей) и Рязанская область - 12,4% (7,4 тыс рублей).