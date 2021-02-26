ПОЛИТИКА
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Вашингтон наймет куратора для армянских правоохранителей
Куратор от Соединенных Штатов будет консультировать правоохранительные органы Армении по вопросам реформирования и тесно взаимодействовать с сотрудниками полиции, а также «продвигать политический курс и цели правительства Соединенных Штатов»
Вашингтон наймет куратора для армянских правоохранителей
Фото: АА / AA
26 февраля 2021 г.

Госдепартамент США планирует нанять специалиста, который будет контролировать реализацию американской программы содействия правоохранительным органам Армении, сообщают «Аргументы Недели».

«Старший стратегический советник по вопросам правоохранительной деятельности будет заведовать проектами, которые включают в себя в том числе развитие учебных заведений для сотрудников правоохранительных органов, оценку потребностей полиции Армении в повышении профессиональных навыков и оборудовании, проведение необходимой подготовки профильными экспертами и практикующими специалистами, а также предоставление технических консультаций по вопросу приобретения надлежащего оборудования», – говорится в документе Госдепа.

Принятый на эту должность человек должен будет консультировать правоохранительные органы Армении по вопросам реформирования, тесно взаимодействовать с сотрудниками полиции, а также организовывать и принимать участие в тренингах для полицейских.

В контракте подчеркивается, что куратор призван «формулировать и продвигать политический курс и цели правительства Соединенных Штатов», а также предоставлять Вашингтону анализ развития правоохранительного сектора Армении.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал армию ВС Армении не вмешиваться во внутреннюю политику.

«Мы напоминаем всем сторонам [в Армении] об основополагающем демократическом принципе, согласно которому вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику», – сказал Прайс журналистам, добавив, что США неизменно поддерживают развитие демократических процессов и институтов в Армении.

«Мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении и призываем ее лидеров разрешить свои разногласия мирным путем, уважая при этом верховенство закона, армянскую демократию и ее институты», – подчеркнул он.

Вчера в Армении начался новый виток политического кризиса, охватившего страну после поражения во Второй Карабахской войне. Его спровоцировал премьер Никол Пашинян, заявивший о «неэффективности» российской ракетной системы «Искандер». Отставки главы правительства потребовал Генштаб страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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