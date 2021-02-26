Госдепартамент США планирует нанять специалиста, который будет контролировать реализацию американской программы содействия правоохранительным органам Армении, сообщают «Аргументы Недели».

«Старший стратегический советник по вопросам правоохранительной деятельности будет заведовать проектами, которые включают в себя в том числе развитие учебных заведений для сотрудников правоохранительных органов, оценку потребностей полиции Армении в повышении профессиональных навыков и оборудовании, проведение необходимой подготовки профильными экспертами и практикующими специалистами, а также предоставление технических консультаций по вопросу приобретения надлежащего оборудования», – говорится в документе Госдепа.

Принятый на эту должность человек должен будет консультировать правоохранительные органы Армении по вопросам реформирования, тесно взаимодействовать с сотрудниками полиции, а также организовывать и принимать участие в тренингах для полицейских.

В контракте подчеркивается, что куратор призван «формулировать и продвигать политический курс и цели правительства Соединенных Штатов», а также предоставлять Вашингтону анализ развития правоохранительного сектора Армении.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал армию ВС Армении не вмешиваться во внутреннюю политику.

«Мы напоминаем всем сторонам [в Армении] об основополагающем демократическом принципе, согласно которому вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику», – сказал Прайс журналистам, добавив, что США неизменно поддерживают развитие демократических процессов и институтов в Армении.

«Мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении и призываем ее лидеров разрешить свои разногласия мирным путем, уважая при этом верховенство закона, армянскую демократию и ее институты», – подчеркнул он.

Вчера в Армении начался новый виток политического кризиса, охватившего страну после поражения во Второй Карабахской войне. Его спровоцировал премьер Никол Пашинян, заявивший о «неэффективности» российской ракетной системы «Искандер». Отставки главы правительства потребовал Генштаб страны.