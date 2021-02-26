Мосгорсуд обязал посольство США в Москве выплатить порядка 6,8 миллиона рублей бывшему главному бухгалтеру Общественной ассоциации американского дипведомства в российской столице Юлии Поповой за незаконное увольнение, сообщает ТАСС. Женщина лишилась работы после того, как вернулась из декретного отпуска.

«Суд постановил взыскать с посольства США в Москве в пользу Поповой Юлии Владимировны 6,5 миллиона рублей в счет заработной платы за период вынужденного прогула с 24 мая 2019 года по 13 января 2021 года включительно, 244 тысяч рублей в счет компенсации за неиспользованный отпуск и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с посольства США в бюджет города Москвы взыскать государственную пошлину в размере 48 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Юлия Попова проработала главным бухгалтером в Общественной ассоциации посольства США в Москве более 10 лет. В 2018 году она взяла по 70 дней отпуска по рождению и уходу за ребенком до и после родов. В мае 2019 года женщина вернулась на работу, а за двухмесячным малышом присматривала няня.

В январе 2020 года в посольстве полностью сменилось руководство, и Юлию уволили с формулировкой «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». При этом Попова заявила, что ее, по закону, не могли уволить с такой формулировкой, так как никаких дисциплинарных взысканий на нее наложено не было, и информация в ее трудовой книжке об этом отсутствует.

По ее версии, причиной увольнения стала смена руководства. Адвокат Поповой пояснила, что в Госдепартаменте оно меняется раз в несколько лет, после чего в Москву приезжают новые сотрудники посольства США. Новая начальница собрала команду «под себя» и не захотела, чтобы Попова была там главным бухгалтером.

Мосгорсуд встал на сторону уволенной. В его решении говорится, что факт привлечения Поповой к дисциплинарной ответственности не установлен. Кроме того, якобы имевшее место неисполнение сотрудницей обязанностей произошло за полтора года до ее увольнения. Таким образом, срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности истек.

Сама Юлия Попова рассказала, что из-за увольнения пережила сильный стресс. В тот момент она кормила ребенка грудью, и у нее пропало молоко. Также в течение года после увольнения она лечилась от депрессии. «Сейчас я чувствую себя хорошо, ребенок тоже», – добавила женщина.

Представители дипмиссии США на заседание не явились, хотя были о нем извещены. Пока решение суда в силу не вступило, у представителей посольства есть возможность его обжаловать.