КУЛЬТУРА
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Турецкий пляж Клеопатры признан одним из лучших в Европе
Британцы с нетерпением ждут снятия ограничений на международные поездки. Одним из топовых направлений, как пишет The Daily Star, стал турецкий курорт Аланья. Многие едут туда специально, чтобы попасть на знаменитый пляж Клеопатры
Турецкий пляж Клеопатры признан одним из лучших в Европе
Фото: АА / AA
26 февраля 2021 г.

Британская газета The Daily Star назвала самые популярные пляжи 2021 года по результатам голосования TripAdvisor. В рейтинг вошел и популярный турецкий пляж Клеопатры.

Издание представило два отдельных списка, составленных по таким особенностям, как природные красоты и туристический потенциал.

Всего в мировом и европейском рейтингах The Daily Star значатся 25 пляжей. В тройку лучших побережий мира вошли Whitehaven (Австралия), Santa Maria (Куба) и Baia do Sancho (Бразилия). Тремя лучшими пляжами Европы стали Spiaggia dei Conigli (Италия), Playa de Cofete (Испания) и Praia da Falésia (Португалия). Турцию в списке представил пляж Клеопатры в Аланье, который занял 22 место.

«Мы очень рады, что пляж Клеопатры находится в списке. Конечно, от того, что это единственный турецкий пляж в рейтинге, мы испытываем еще большую гордость. Действительно, он заслуживает своего места в этом ряду. Это один из самых красивых пляжей Турции. Поскольку его песок золотисто-желтого цвета и размером с рис, он не прилипает к человеческому телу», – прокомментировал новость глава Ассоциации отельеров Kleopatra Сервет Шакироглу.

Шакироглу также напомнил историю этого пляжа: «Известно, что римский правитель Марк Антоний отдал это место Клеопатре, чтобы она построила флот Египта. Согласно легенде, Клеопатра была здесь и искупалась в водах Средиземного моря».

Рейтинг британского издания был представлен сразу после заявления премьер-министра Бориса Джонсона о начале возвращения к привычной жизни с весны. Все ограничения в Соединенном королевстве, введенные в связи с пандемией, могут быть сняты к 21 июня, заявил политик. Это спровоцировало рост числа бронирований туристических туров, фаворитом британцев в этот раз оказалась Турция.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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