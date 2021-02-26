Британская газета The Daily Star назвала самые популярные пляжи 2021 года по результатам голосования TripAdvisor. В рейтинг вошел и популярный турецкий пляж Клеопатры.

Издание представило два отдельных списка, составленных по таким особенностям, как природные красоты и туристический потенциал.

Всего в мировом и европейском рейтингах The Daily Star значатся 25 пляжей. В тройку лучших побережий мира вошли Whitehaven (Австралия), Santa Maria (Куба) и Baia do Sancho (Бразилия). Тремя лучшими пляжами Европы стали Spiaggia dei Conigli (Италия), Playa de Cofete (Испания) и Praia da Falésia (Португалия). Турцию в списке представил пляж Клеопатры в Аланье, который занял 22 место.

«Мы очень рады, что пляж Клеопатры находится в списке. Конечно, от того, что это единственный турецкий пляж в рейтинге, мы испытываем еще большую гордость. Действительно, он заслуживает своего места в этом ряду. Это один из самых красивых пляжей Турции. Поскольку его песок золотисто-желтого цвета и размером с рис, он не прилипает к человеческому телу», – прокомментировал новость глава Ассоциации отельеров Kleopatra Сервет Шакироглу.

Шакироглу также напомнил историю этого пляжа: «Известно, что римский правитель Марк Антоний отдал это место Клеопатре, чтобы она построила флот Египта. Согласно легенде, Клеопатра была здесь и искупалась в водах Средиземного моря».

Рейтинг британского издания был представлен сразу после заявления премьер-министра Бориса Джонсона о начале возвращения к привычной жизни с весны. Все ограничения в Соединенном королевстве, введенные в связи с пандемией, могут быть сняты к 21 июня, заявил политик. Это спровоцировало рост числа бронирований туристических туров, фаворитом британцев в этот раз оказалась Турция.