Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах по деоккупации и реинтеграции оккупированного Россией Крыма. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

«Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым», – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, правительству поручена организация и запуск Крымской платформы. Помимо этого, кабмин должен обеспечить меры для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного Крыма, добавил Зеленский.

Президент отметил, что Крым был сердцем Украины – «солнечным, добрым и светлым»: «Семь лет назад у нас его отняли. Мы никогда не забудем тех, кто это сделал, и тех, кто позволил это сделать».

Зеленский также выразил уверенность, что аннексированный полуостров вернется в состав Украины. «Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить свой указ просто потому, что он утратил актуальность», – указал глава государства.

Ране министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, заявил, что Турция твердо стоит на позиции «защиты и продвижения основных прав и свобод», в частности, в отношении оккупированного Россией Крыма. «Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым. Мы продолжим поддерживать стремление крымских татар жить свободно на своей же родине», – отметил шеф турецкой дипломатии.

В январе Европейский суд по правам человека призналчастично приемлемой жалобу Украины против России по Крыму и сообщил, что продолжит ее рассмотрение. В решении ЕСПЧ подчеркивалось, что в этом деле суд «не был призван решать, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права». Рассмотрению подлежали утверждения Украины о систематическом нарушении Россией в Крыму Европейской конвенции о правах человека. Обоснованными Страсбургский суд признал, в частности, обвинения о навязывании российского гражданства крымчанам, произвольных рейдах в их частные дома, запугивании религиозных лидеров (неправославных конфессий), а также – в экспроприации имущества без компенсации, в подавлении нероссийских СМИ и украинского языка в школах.