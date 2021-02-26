Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Данилов на брифинге 19 февраля объявил о введении санкций против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены, телеведущей Оксаны Марченко, а также гражданской жены его ближайшего бизнес-партнера Тараза Козака – Натальи Лавренюк. Ограничения в отношении самого Козака ввели ранее – 4 февраля.

Санкции против Виктора Медведчука – это продолжение истории с блокированием трех пророссийских информационных каналов в Украине: «112 Украина», «NewsOne» и «Zik». Их номинальным владельцем был народный депутат Тарас Козак – давний бизнес-партнер Медведчука. То, что это каналы Медведчука, ни у кого сомнений не вызывало. Да и сам Медведчук на вопросы российских журналистов о блокировке «его канала» не отрицал, кто именно владеет этими медиа.

Удар по Медведчуку вызвал когнитивный диссонанс у многих в Украине. Пророссийский избиратель не простит президенту наезда на «любимую жену московского падишаха». Критики Зеленского из патриотического лагеря были приятно удивлены блокированием активов кума Путина. 25 февраля история получила продолжение: СМИ сообщили об обысках и задержаниях в офисе партии Медведчука, хотя позже в самой «Оппозиционной платформе» это опровергли.

Кстати, о самих активах. В Указе президента Зеленского речь идет о 18 компаниях и одном университете, из них только две принадлежат Медведчуку – «Новошахтинский завод нефтепродуктов» и «Роузвуд Шиппинг». Обе находятся на территории России. Однако, согласно последней декларации самого Медведчука, он является конечным бенефициаром около 100 компаний в Украине, России, на Кипре и в различных оффшорных юрисдикциях. Таким образом, Зеленский ввел санкции лишь против двух компаний Медведчука. При этом никоим образом не были затронуты его «кошельки» на Кипре Tumillon Investments LTD (258 млн грн, или более 9 млн долларов доходов за 2019-й) и VENTOLOR HOLDING LIMITED (54 млн грн, или почти 2 млн долларов за тот же период). Скептики уже говорят о том, что санкции против Медведчука – это лишь пиар-ход Зеленского и на самом деле никаких серьезных ограничений деятельности пророссийского политика не будет.

Битва за электорат

Конечно же, нельзя исключать и внутриполитической подоплеки истории с санкциями. Социологи фиксируют значительное падение рейтинга Зеленского и его парламентской силы – партии «Слуга народа». Фактически сейчас наметилась тройка лидеров во власти. Это сам президент Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко и фронтмен пророссийской партии Медведчука ОПЗЖ – Юрий Бойко. У всех них более-менее одинаковые электоральные симпатии – 23,1%, 17,8% и 19,9% соответственно. Схожие рейтинги у партий, которые представляют эти кандидаты: «Слуга народа» (22,2%), «Европейская солидарность» (18,1%) и «Оппозиционная платформа за жизнь» (21,9%).

Реально электоральное поле страны разделено на три условные группы: проевропейско-национальную, центристскую и пророссийскую. Нишу первой занимает Порошенко и его партия. Также на этом поле конкурируют парламентская партия «Голос» и не прошедшие в Верховную Раду «Свобода» и «Самопомощь». Отчасти в этой нише пытается играть и Юлия Тимошенко, и ее партия «Батькивщина». Пророссийскую нишу занял Виктор Медведчук со своей партией ОПЗЖ, а также скандально известный блогер Анатолий Шарий. Центристскую нишу занял сам Зеленский и его партия.

Но в офисе президента явно поняли, что центризм в теории является хорошей альтернативой крайне радикальным полюсам, но на практике фактически не работает. Зеленский пришел к власти даже не столько благодаря центризму, сколько благодаря отсутствию хоть какой-то конкретики. За него голосовали как национал-патриоты на Западе страны, так и пророссийски настроенные граждане Юга и Востока Украины. То есть фактически люди с противоположными, взаимоисключающими взглядами. А все потому, что Зеленский сознательно не говорил о своих идеологических взглядах. Он не мешал избирателю проецировать свои желания на себя как кандидата. Он не рушил идеальную картинку себя, которая одновременно формировалась у проевропейски настроенного львовянина и ориентирующегося на Москву условного харьковчанина. Именно эта стратегия позволила вчерашнему актеру комедийного жанра набрать три четверти голосов избирателей. Ни один из президентов Украины ранее не добивался такого результата.

Однако придя во власть и заведя рекордное количество депутатов в парламент, Зеленский далее не мог не проявлять себя. Он изначально избрал центристскую тактику: не сворачивая проевропейский курс, пытаться договориться с Москвой. Хотя, откровенно говоря, первый год его правления был ознаменован тотальной ревизией достижений предшественников, что патриотический электорат небезосновательно воспринял как реванш.

Таким образом, сначала Зеленский начал терять проукраинского избирателя. Затем, когда забуксовал процесс переговоров с Россией, Зеленский не пошел на компромиссы с Путиным в стратегических вопросах, от президента начал откалываться и пророссийский электорат. В итоге от былых 73% осталась треть.

Так вот, санкции против Медведчука имеют и электоральное измерение. Запретив три главных пророссийских канала и введя санкции против кума Путина, Зеленский вступает в борьбу за часть проевропейского, национал-патриотического электората. Он не только удовлетворил ожидания этой части граждан, но и выставил в дурном свете главного конкурента в этой нише – Петра Порошенко. Мол, если предшественник был таким патриотом, то почему он не смог ограничить активность Медведчука? Это вопрос активно обсуждают как на украинских телеканалах, так и в социальных сетях. Фактически Зеленский пытается открыть для себя новое электоральное поле, одновременно выдавливая из него главного политического оппонента.

Он также не забывает электорат Юга и Востока. В офисе президента подумывают создать отдельную партию для этих регионов. Во-первых, немалая часть избирателей там голосовала за Зеленского, и вернуть влияние – логичная идея. Во-вторых, не лишне выбить все тех же конкурентов из партии Медведчука, которые продвигают откровенно пророссийскую, антигосударственную повестку. В целом, насколько мне представляется, у Зеленского решили не перевоспитывать граждан Юга и Востока и даже не пытаться их объединить с жителями Центра и Запада во вопросам языка, церкви, истории, культуры и внешней политики. Будут использовать риторику, которая вызывает отклик у местных, но это не будет накачивание их российской пропагандой, как это делают в ОПЗЖ. И в этом контексте блокировка каналов Медведчука – попытка лишить его средств коммуникации с этой частью электората и, как вариант, подмять его под себя.

Кроме того, у Зеленского, похоже, нашли еще один инструмент для спасения рейтинга. Одновременно с санкциями против Медведчука секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новые расследования и пообещал: «Все, что украли с 1991 года, будет возвращено украинскому народу». Старый добрый популизм, имеющий отклик у бедного населения. Все отнять и поделить – довольно понятный и популярный принцип для постсоветского человека.

Внешние обстоятельства

Виктор Медведчук – не просто один из пророссийских политиков. Он главный пророссийский политик, он «любимая жена падишаха», он удлинитель рук Путина, он и есть сам Путин. Просто в украинской версии, для местного населения. Поэтому санкции против Медведчука, его каналов, жены, запрет на прямое авиасообщение с Москвой и арест самолетов, – все это не то, чтобы перчатка, брошенная в лицо Путину, это звонкая пощечина, усугубленная плевком.

И конечно же, на такие действия политический подросток Зеленский не пошел бы, не имея гарантий от «старшего брата», недавно официально вступившего в должность на следующие четыре года. Более того, может быть, это даже была инициатива Зеленского, чтобы показать Байдену свою решительность, дать четкий сигнал о своих проукраинских и евроатлантических взглядах. Попросту говоря – понравиться новому президенту. А там, глядишь, он и про подыгрывание Зеленского Трампу не вспомнит. Забудет, как президент Украины обещал открыть дело против сына Байдена Хантера по делу о нефтедобывающей компании «Бурисма» и уверял Трампа, что все будет «как надо», поскольку «Генпрокурор на 100% мой человек», как утверждал Зеленский. Сейчас, когда главным в Овальном кабинете является оппонент Трампа, Зеленскому предстоит предпринять много усилий, чтобы Байден не вспоминал тот позорный разговор с Трампом.

Ответ Москвы

И, наверное, главный вопрос всей этой истории с санкциями – как на это ответит Владимир Путин? Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже дал понять, что Украине следует ожидать обострения военных действий в Донбассе. Но, скорее всего, этим дело не ограничится. Зеленскому и Украине следует выучить армянский урок. Как отмечает украинский журналист Виталий Портников, Путин не забыл о преследованиях пророссийского политика Роберта Кочаряна. И когда Пашиняну нужна была военная помощь России как союзника, Путин его предал. Вопреки договоренностям по ОДКБ.

Украина не ждет от России военной помощи, но это не значит, что в Кремле не придумывают сейчас варианта, как отомстить Зеленскому и превратить его в украинского Пашиняна, фактически политически уничтожить.

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В 2019-м часть украинцев реально опасалась реванша. Люди считали, что для Владимира Зеленского все вопросы противостояния с Путиным, Россией, борьба за независимость, за самостоятельность культуры, истории, языка и церкви, – это все очень далекие ценности. И единственное, что для него важно, это бытовые условия обычных граждан. Грубо говоря, дать возможность мелкому и среднему бизнесу нормально развиваться, а пенсионерам, чтобы хватало не только на оплату коммунальных услуг, но и на достойную жизнь.

Были и те, кто, вопреки всему, не поддавался пессимизму. Некоторые аналитики в качестве примера приводили крылатую фразу второго президента Украины Леонида Кучмы: «Угол зрения определяет место сидения». Эта фраза невероятно точно характеризовала собой самого Кучму, который шел на первый срок с пророссийской программой. А уже через пять лет он баллотировался как национал-демократ, который противостоял пророссийскому коммунисту Петру Симоненко. Обозреватели писали, что Зеленский будет вынужден, именно в силу должности президента Украины, занять проукраинские позиции. Эволюционировать с позиции культурного индифферентизма («какая разница») до четкой национальной идентичности.

Похоже на то, что свою внутреннюю эволюцию Зеленский уже прошел. Он был целиком и полностью готов говорить с Путиным, заглядывать ему в глаза, искать компромиссы и нарабатывать дорожные карты. Только вот в Кремле к такому не готовы. Там хотят вернуть Украину полностью под свой контроль, а не говорить о компромиссах. И Зеленский это, скорее всего, уже понял. Он пережил свой психологический перелом. Именно поэтому он уже готов идти на конфликт с Медведчуком.

Еще два года назад чемпион высшей лиги КВН, скорее всего, не знал, что в скором будущем он будет чихвостить кума Путина.