Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что потери республики во Второй Карабахской войне составили около трех тысяч человек, в то время как Армения потеряла шесть-семь тысяч своих граждан.

«У нас было около 3 тысяч шехидов во время Второй Карабахской войны. Я имею в виду среди них и мирное население. Были потери и в армянской армии, можно услышать разные цифры. По нашим данным, было убито около 6-7 тысяч оккупантов», — цитирует Алиева «Интерфакс Азербайджан».

Глава государства подчеркнул, что его страна добилась победы с относительно малыми потерями для такого крупномасштабного масштаба. «Во время Первой Карабахской войны у нас было более 12 тысяч шехидов, около 4 тысяч военнослужащих пропали без вести, а наши земли были оккупированы. Число наших шехидов во Второй Карабахской войне крайне невелико в сравнении с масштабами войны, учитывая, что шла масштабная война, и с первых дней контрнаступление превратилось в наступательную операцию», – заметил Алиев.

По его словам, «даже военные специалисты ведущих стран мира удивляются тому, что мы с такими небольшими потерями освободили наши земли от оккупантов». «Почему? Потому что одним из важнейших факторов при планировании всех операций были небольшие потери», – добавил Алиев.

Он также указал, что Баку в отличие от Еревана продолжает поддерживать семьи родственников погибших военнослужащих. «У Армении нет программ, существующих у нас. Родственникам погибших на войне не дают не то что дома, но и даже избы. Наша политика в этой сфере однозначна. Эта политика основана на моральных нормах, и о родственниках погибших за Родину и дальше будет заботиться государство. Азербайджанское государство продолжит эту политику», – подчеркнул лидер страны.

Вместе с тем Алиев заявил, что Баку продолжит проведение реформ в военной сфере и развитие сотрудничества с Анкарой: по его словам, в скором времени будет сформирована армия, которая будет представлять собой малую модель турецких вооруженных сил. «Наше сотрудничество с Турцией в военной области продолжится. Турецкая армия одна из сильнейших в мире и вторая по силе в НАТО. Мы намерены создать в Азербайджане малую модель турецкой армии. В этом направлении уже идут практические мероприятия», — отметил глава государства.

По словам Алиева, Турция и Азербайджан уже подготовили внушительную законодательную базу, и среди ряда подписанных соглашений выделяется документ о взаимной военной помощи. «Конечно же, если для Азербайджана возникнет какая-то опасность, то я уверен, что Турция окажет нам помощь», — добавил президент.