Большая часть седины у экс-посла США в Москве Уильяма Бернса появилась из-за его занятий Россией. Слова бывшего дипломата и кандидата на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) приводитгазета USA Today. «Что я усвоил, так это тот факт, что путинскую Россию никогда не стоит недооценивать», – подчеркнул он.

По его словам, пока Владимир Путин будет оставаться российским лидером, Соединенным Штатам «придется работать с Россией в очень узком коридоре возможностей – от очень жесткого конкурента до очень сурового противника». Бернс также назвал Россию в числе «ослабевающих, но агрессивных держав», отметив, что во время правления нынешнего главы государства Москва обладает такими же возможностями, как и «восходящие державы» вроде Китая.

Высказывания американского дипломата прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он охарактеризовал Уильяма Бернса как «хорошо разбирающегося в российских делах, понимающего Россию и точки натяжения в двусторонних отношениях». По словам Пескова, экс-посол США «никогда не был глупым "ястребом"».

«Он всегда был очень сбалансированным американцем, который защищал интересы своей страны, но при этом понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном», – добавил российский пресс-секретарь, отказавшись при этом отвечать на вопрос, почему Уильям Бернс поседел за время работы в Москве. Песков лишь отшутился тем, что он «не силен в геронтологии».

Ранее начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров заявил, что деятельность Соединенных Штатов и НАТО ведет к целенаправленному ухудшению стабильности и безопасности в Европе. Об этом, по его словам, свидетельствует последовательное наращивание американского военного присутствия на Европейском континенте.

В частности, Сидоров указал на расширение военного сотрудничества НАТО с Грузией, что, по мнению главы ОДКБ, может негативно отразиться на обстановке в Нагорном Карабахе. «Фактором, способным негативно отразиться на развитии обстановки в регионе, остается наращивание военного сотрудничества Грузии с НАТО», – сказал он.