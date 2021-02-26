У руководителя управления Росреестра в Курганской области Олега Молчанова во время обыска следователи обнаружили запрещенную книгу лидера немецких нацистов, фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник.

«У Молчанова дома силовики при обыске нашли автобиографическую книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба») … Книга считается экстремистской, так как написана лидером нацистской партии», – рассказал собеседник издания.

По его словам, наличие дома запрещенной литературы не является нарушением с юридической точки зрения, однако фактически это будет озвучено в суде. «Это характеризующий личность материал», – подчеркнул он.

Олег Молчанов был задержан 29 января по подозрению в присвоении денежных средств. По версии следствия, с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2019 года он присвоил не менее 520 тысяч рублей, которые были предназначены для выплаты премий. Кроме этого, Молчанов, возможно, незаконно получал 10% от арендной платы за здание, где находится управление.

В конце августа 2020 года сотрудники Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде пожаловались сами на себя в ФСБ, решив, что они распространяют экстремизм. Причиной для обращения в соответствующие органы стала книга немецкого философа Эрнста Крика «Преодоление идеализма. Основы расовой педагогики», входящая в серию «Библиотека расовой мысли».

Куратор учебного заведения, увидев в университетских списках вышеупомянутое издание, выяснил, что аналогичную литературу уже ранее включали в список запрещенной. При этом книга более 10 лет находилась в свободном доступе. После этого руководство библиотеки обратилось в ФСБ. Проведенная спецслужбами экспертиза выявила, что в «Основах расовой педагогики» фигурируют высказывания, направленные на реабилитацию нацизма.